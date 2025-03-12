Hamsi ihracatında miktar bazında ilk üç sırayı Ukrayna, Fransa ve Belçika alırken, en düşük ihracat ise sırasıyla Irak, Suriye ve Dubai’ye yapıldı. Türkiye’nin ihraç ettiği 2 milyon 208 bin kilogram hamsiye karşılık ülkeye sağlanan döviz girdisi, deniz ürünleri sektörünün dış ticaretteki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon ise 115 tonluk hamsi ihracatı gerçekleştirerek bu süreçte 475 bin 389 dolarlık döviz girdisi sağladı. Trabzon’dan yapılan hamsi ihracatında en fazla talep Almanya ve Hollanda’dan geldi.

Karadeniz’in bereketi olan hamsinin uluslararası pazardaki payını artırmak için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, sektör temsilcileri önümüzdeki yıllarda ihracat hacminin daha da genişletilmesi adına yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Türkiye’nin deniz ürünleri ihracatındaki başarısını artırmak için lojistik ve pazarlama stratejilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.