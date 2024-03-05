Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi desteğinde bulundukları kadın girişimcilerin yıllık ortalama cirolarını yüzde 66, ihracat hacimlerini yüzde 56 artırdıklarını ve 75 bin kişiye ilave istihdam sağladıklarını belirterek, “Kadın girişimcilerimizin ihracat yapma konusundaki istek ve azimlerini desteklemek için ‘Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi’ni devreye alıyoruz” dedi.

Halkbank tarafından üçüncüsü düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nda ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dereceye giren kadınlar, girişimcilik ekosistemine değer katan iş insanlarından oluşan Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Üreten Kadınlar Projesine ilk günden itibaren destek veren Emine Erdoğan’ın mesaj gönderdikleri yarışma için düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi devrede

İmalattan sanayiye, eğitimden turizme, moda tasarımından yazılım geliştirmeye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren kadınları, teknoloji ve ihracat alanında varlıklarını artırmaları için desteklediklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Tekno Girişimci Destek Kredisi ve Teknokent Destek Paketi ile teknoloji tabanlı kadın girişimcilere finansman sağladıklarını, devreye almaya hazırlandıkları “Büyüyen İhracatçı Kadın Destek Paketi” ile de ihracatçı kadın girişimcilere kaynak sağlayacaklarını belirtti.

Halkbank’la ihracat ve istihdam arttı

Bankanın kadın girişimci müşterileri ile yaptıkları araştırma sonuçlarına da değinen Osman Arslan, “Bugüne kadar kredi desteğinde bulunduğumuz kadın girişimci müşterilerimizin yıllık ortalama cirolarını yüzde 66, ihracat hacimlerini de yüzde 56 artırdılar. Müşterilerimizin istihdama katkısına baktığımızda ise; kredi kullanımları sonrasında toplam 75 bin kişiye ilave istihdam sağladıklarını görmekteyiz” dedi.

Girişimcilik ekosisteminde yenilikçi fon

Kadın girişimciler için planlaıkları bir diğer yenilikçi ürünlerinin “Üreten Kadınlar Değişken Fonu” olduğunu açıklayan Arslan, “Kadın girişimciliği ekosisteminin ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, kadın dostu şirketlere yatırım yapılarak kadınların iş yaşamındaki varlıklarının güçlendirilmesi amacıyla çıkaracağımız bu fonun yüzde 80’ini, Borsa İstanbul’da işlem gören, kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin hisse senetleri, ihraç ettikleri borçlanma araçları ve kira sertifikaları oluşturacaktır” diye konuştu.

Her iki başarı hikâyesinden birinde Halkbank imzası var

Halkbank’ın daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için tüm finansal imkânlarını seferber ettiğini ifade eden Osman Arslan, “2021 yılından bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 220 bin kadın girişimcimize 58,5 milyar TL finansal destek sunduk. Sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50’sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikâyesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Girişimcilik ekosistemi yeniden tanımlandı

Konuşmasında Üreten Kadınlar Yarışmasının kadın girişimci ekosistemine ayrı bir değer kattığına değinen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu yıl yarışmada önemli değişiklikler yaptıklarını ifade ederek, “Geçmiş yıllardan farklı olarak, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerimize özel bir kategori ekledik. Ayrıca kadın girişimcilerimizin iş fikirlerini inovasyona dönüştürebilmeleri için tasarladığımız Üreten Kadınlar Akademisi Master Class Eğitim Programını da hayata geçirdik. Yarışmada ilk 100 arasında yer alan girişimci kadınlarımız, birbirinden değerli mentorlerimiz ve gönüllü danışmanlık veren jüri üyelerimizden marka oluşturulması ve sürdürülebilirliğinden sosyal medya stratejilerine, online ticaret ve pazarlama tekniklerinden kişisel stile kadar pek çok konuda değerli bilgiler edindiler” diye konuştu.

Kategoriler ve ödüller

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye’nin yetiştirdiği büyük entelektüellerden biri olan yazar Alev Alatlı’nın anısını yaşatmak üzere Alev Alatlı Özel Ödülü’nün de Funda Alatlı’ya takdim edildiği yarışmada; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Kadın Kooperatifi, Sıfır Atık ve Yükselen Yıldız kategorilerinde çeşitli nakdi ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca kategori birincileri 1 yıl boyunca Halkbank’ın internet ve mobil şubelerinden yapacakları havale/EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştirecekler.

A. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi

Bone Sante – Nezihe Filiz Toker

B. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi

Hsb Solutions – Hazan Günay

C. Kadın Kooperatifi Kategorisi

Nevruz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

D. Sıfır Atık Kategorisi

Egglin – Şükrüye Özbilen

E. Yükselen Yıldız Kategorisi

K'ai&Vrosi - Çiğdem Kacar Selimoğlu

F. Alev Alatlı Özel Ödülü

Funda Alatlı