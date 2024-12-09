Mikroplastik ve Ağır Metal İçermeyen Tek Tuz

Mayiz Tuz Genel Müdürü Mehmet Kahraman, Delice Tuzu’nun, insan sağlığı için gerekli olan potasyum, magnezyum ve stronsiyum gibi toplam 84 mineral içerdiğini belirtti. Dünyada mikroplastik ve ağır metal içermeyen tek tuz olarak seçilen bu ürün, bilimsel çalışmalardan aldığı destekle uluslararası alanda bir güven simgesi haline geldi.

Doğal Üretim Süreciyle Dikkat Çekiyor

Delice Tuzu, geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Kaynak suyu sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılarak kristalleşiyor. Hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan sofralara ulaşan bu doğal tuz, sağlığa zarar vermeyen özellikleriyle öne çıkıyor. Tansiyon hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği belirtilen tuz, sıvı ve katı formlarda satışa sunuluyor.

AB Coğrafi İşaret Başvurusu Sürecinde

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Delice Tuzu için yapılan AB coğrafi işaret başvurusunun onay aşamasında olduğu açıklandı. Mehmet Kahraman, bu adımın ürünün dünya pazarındaki değerini artıracağını belirterek, Türkiye’den çıkan bu özel ürünün uluslararası alanda gördüğü ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

11 Ülkede Satışta

Delice Tuzu, şu anda Amerika, Almanya, Hollanda ve Katar dahil 11 ülkede satışta. Ürün, tüketicilerden övgü dolu geri dönüşler alıyor. Uzmanlar, bu başarının Delice Tuzu’nun küresel bir marka haline gelmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguluyor.

Doğallık ve sağlığa faydalı özellikleriyle Delice Tuzu, Türkiye’nin değerli bir mirası olarak dünya pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor.