Kadın Avukat Sayısı Hızla Artıyor

TBB verilerine göre, kadın avukatların sayısı 2024 yılında artışını sürdürdü. 2023 yılında 88 bin 437 olan kadın avukat sayısı, 7 bin 671 kişi artarak 96 bin 108’e ulaştı. Erkek avukat sayısı ise 5 bin 722 kişilik bir artışla 103 bin 34’e yükseldi. Kadın avukatların toplam içindeki oranı, avukatlık mesleğinde kadınların giderek daha fazla yer aldığını ortaya koydu.

En Fazla Avukat İstanbul’da

Türkiye’nin en fazla avukatı barındıran İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 2024 yılında 65 bin 772 oldu. Bu sayının 34 bin 532’sini kadın avukatlar, 31 bin 240’ını erkek avukatlar oluşturdu. İstanbul Barosu’nda toplam avukat sayısı bir önceki yıla göre 3 bin 185 kişi arttı.

Ankara ve İzmir Barolarında Dikkat Çeken Artış

Başkent Ankara’daki avukat sayısı 2023 yılında 23 bin 684 iken, 2024 yılında 25 bin 383’e yükseldi. Kadın avukat sayısı 11 bin 869’dan 12 bin 921’e çıkarken, erkek avukat sayısı da 11 bin 815’ten 12 bin 462’ye yükseldi. İzmir Barosu’na kayıtlı avukat sayısı ise bir önceki yıla göre 693 kişi artarak 13 bin 919 oldu.

Diğer Büyükşehirlerde Durum

Adana Barosu, 2024 yılında 4 bin 831 avukata ulaştı. Bu sayı, bir önceki yıla göre 371 kişilik bir artışı ifade ediyor.

Mesleğin Büyüyen Dinamikleri

Türkiye genelinde avukat sayısındaki artış, hukuk mesleğinin dinamik bir şekilde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Kadın avukatların oranındaki yükseliş ise meslekte toplumsal cinsiyet eşitliği açısından olumlu bir tablo sunuyor. Türkiye Barolar Birliği’nin paylaştığı bu veriler, barolardaki üye sayısının yıl bazında düzenli olarak arttığını ortaya koyuyor.