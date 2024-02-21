Gücünü adından alan Türkiye Sigorta, geçen yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da güçlü finansal büyümesini sürdürdü. Şirket; 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde toplam prim üretimini, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak; yaklaşık 60 milyar TL’ye ulaştırdı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, kara araçları (kasko), yangın & doğal afetler ve sağlık branşlarında 2023 yılında; yüzde 200’ün üzerinde büyüme kat etti. Türkiye Sigorta KAP’a yaptığı son bildirimde 2023 yılı kârını ise, 6 milyar 155 milyon TL olarak açıkladı.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; “2023 yılını hem rekor üretimle hem de hedeflediğimiz kârlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında prim üretimimizi yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon TL’lik bir üretime imza attık. Kârlılığımızı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak; 2023 yılı 6.1 Milyar TL kârı ile kapattık; böylece başarımızı bir kez daha pekiştirmiş olduk” dedi.

Türkiye Sigorta’nın kasko, sağlık gibi bireysel ürünlerin yanında yangın, işyeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü devam ettireceğini belirten Taha Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü; “Stratejik ürünlerimiz olan kasko, yangın & doğal afetler ve hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçlarımız, 2023 yılında teknik kârlılığımıza da yansıdı ve 7 milyar 905 milyon TL teknik kâra ulaştık. Tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.”