Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Bu başarılı platform bir adım daha ileriye taşınarak, She’s Mercedes kadınlarının bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle bir mentorluk programına dönüşüyor. İlhamını birbirinden alan güçlü kadınları bir araya getirerek kariyer yolculuklarının başındaki genç kadınlara destek olma ve topluma değer katma amacı doğrultusunda “She’s Mentoring” programı hayata geçiriliyor. Başarılarıyla kendinden söz ettiren She’s Mercedes kadınlarının mentor olarak yer alacağı program, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmeyi ve onlara kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Mercedes-Benz, bu mentorluk programı ile ilk aşamada başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Mart ayında başlayacak olan program, sürdürülebilirlik, inovasyon & teknoloji ve yaratıcı endüstriler olmak üzere 3 farklı kategori altında alanında öncü isimleri mentorluk yapmak üzere bir araya getirecek.

Başvuru sonrası elemeleri geçen mentiler, kendi kategorilerinden bir mentor ile birebir çalışma fırsatı elde edecekler. Mentorlar, 4 ay sürecek program boyunca deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktaracak ve onların projelerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Bu sayede mentiler kariyer hedefleri için strateji geliştirme ve profesyonel ağ kurma konusunda mentorlarımızdan destek alabilecekler.

Menti olarak seçilemeyen ancak jüri seçimi öncesi son eleme aşamasına gelen adaylar, ilgili kategori öncüleri ile birlikte online eğitimlere ve She’s Dreaming buluşmalarına katılma fırsatı yakalayacaklar. Bu buluşmalar sayesinde katılımcılar; “Kişisel Farkındalık, Öz Motivasyon & İlham, Yeni Nesil Liderlik ve Networking & Ağ Kurma” gibi birçok farklı konudaki online eğitimlerle kendilerini geliştirme şansı bulacaklar.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü söylemiyle yola çıkarak, kadınlar için ilham verecek bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz olarak kadınlara verdiğimiz desteği artırmak ve topluma değer katmak amacıyla She’s Mercedes platformumuzu bir adım daha ileriye taşıyarak “She’s Mentoring”i hayata geçiriyoruz. Güçlü kadınların hikayeleriyle büyüyerek, pek çok kadına ilham verecek bu program ile başarılı genç kadınlarımızın hayatlarında fark yaratacağımıza ve geleceğin She’s Mercedes’lerini yaratacağımıza gönülden inanıyoruz.” diye konuştu.

Yıldız, “Bu program ile 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda1 milyon TL’lik para ödülünü vererek hayatlarına pozitif bir katma değer katacak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Mentilerimiz bu ödülü tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışı eğitim desteği kapsamında kullanılabilecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.