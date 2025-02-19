Sabit ve Mobil İnternet Hızlarında Türkiye'nin Durumu

Speedtest'in araştırmasına göre, Türkiye geniş bant internet hızında 49,11 Mbps ortalama hızla 101. sırada yer aldı. Mobil internet hızında ise 66,04 Mbps ile 58. sırada konumlanan Türkiye, hız açısından küresel çapta büyük bir düşüş yaşıyor. İstanbul, mobil internet hızında 71,38 Mbps ile 90. sırada, Ankara ise 68,36 Mbps ile 94. sırada yer aldı. Geniş bant internet hızında ise İstanbul 66,08 Mbps ile 116. sırada, Ankara 52,86 Mbps ile 126. sırada kaldı.

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeler

Geniş bant internet hızında dünya genelinin en hızlı ülkesi, 336,45 Mbps ile Singapur oldu. Onu sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (310,05 Mbps) ve Hong Kong (305,71 Mbps) takip etti. Mobil internet hızında ise Birleşik Arap Emirlikleri 545,94 Mbps ile lider konumda yer alırken, Katar ve Kuveyt sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

TÜDER’den Altyapı Yatırımları İçin Sert Tepki

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Türkiye'nin internet hızlarındaki geriliğe tepki göstererek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile internet servis sağlayıcılarını eleştirdi. Küçük, Türkiye'nin mobil ve sabit internet hızları bakımından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla oldukça gerilerde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin internet hızının artan fiyat tarifeleri ile paralel gitmediğini belirten Küçük, şu soruları gündeme getirdi:

"İnternet hızını ve hizmet kalitesini artırmak için hangi adımları atmayı planlıyorsunuz?"

"Altyapı yatırımları için ne tür önlemler alınıyor?"

Bakanlık ve Hizmet Sağlayıcılarına Çağrı

Levent Küçük, internet hizmet sağlayıcılarının fiyat tarifelerini neredeyse %300-400 oranında artırdığını ancak hızda bir iyileşme görmediklerini belirterek, devlet birimlerine ve servis sağlayıcılara sorular yöneltti. Küçük, "Bağlantı veri hızı ve gecikme süresi gibi internet erişim performansını ölçen Speedtest araştırmasına göre Türkiye, mobil internet hızında 147 ülke arasında 68'inci, sabit internet hızında ise 181 ülke arasında 111'inci sırada yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Küçük, bu durumu göz önünde bulundurarak, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili ve sorumlu mercilere dikkatle cevap beklediklerini belirtti.

Türkiye’nin internet hızının arttırılması gerektiği ve bu konuda ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu bir kez daha gündeme geldi.