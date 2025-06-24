Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejıra’nın katıldığı toplantıda, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, yatırım olanaklarının genişletilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında önemli kararlar alındı.

Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Tuzcu, Türkiye-Fas arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın 17’nci yılına girildiğini hatırlatarak, "Bugün yaklaşık 5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizle her iki tarafın da bu anlaşmadan kazanç sağladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Kardeşliğe dayalı köklü tarihi ilişkilerin yanı sıra siyasi ve ekonomik düzeyde güçlü bir irade ile işbirliğinin sürdüğünü belirten Tuzcu, yüksek düzeyli stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk Yatırımları Fas’ta Güç Kazanıyor

Tuzcu, Türkiye’nin Fas’taki yatırımlarının 1 milyar doları aştığını ve bu yatırımlar sayesinde yaklaşık 20 bin Fas vatandaşının istihdam edildiğini belirtti. Türk müteahhitlik firmalarının Fas’ta şimdiye kadar 4,3 milyar dolar değerinde proje tamamladığını dile getiren Tuzcu, bu başarının Fas’ın yatırım ortamının iyileşmesiyle birlikte daha da ileriye taşınacağını ifade etti. Özellikle 2030 yılında Portekiz ve İspanya ile birlikte düzenlenecek Dünya Kupası’na yönelik altyapı ve üst yapı projelerinde Türk firmalarının öncü rol oynayacağını vurguladı.

Ticaret Hacminde Ortak Hedef: Daha Yüksek Rakamlar

İki ülke arasındaki ticaretin kazan-kazan anlayışıyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kalındığını açıklayan Tuzcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Fas Kralı’nın belirlediği yüksek hedefler doğrultusunda ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere ulaştırmak için etkin bir işbirliği geliştirme kararı aldık” dedi.

Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesi ve Türk firmalarının Fas'taki varlığının artırılması için ortak adımlar atılacağını belirten Tuzcu, önümüzdeki dönemde Türk ve Faslı şirketlerin katılımıyla geniş kapsamlı B2B etkinliklerin, yatırım forumlarının ve sektörel tanıtım organizasyonlarının düzenleneceğini söyledi.

Hejıra: Türk Yatırımları İçin Tüm Kolaylıklar Sağlanacak

Toplantının Fas tarafındaki katılımcısı Omar Hejıra ise, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. Türk yatırımcılar için Fas’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Hejıra, “Türk yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda yatırımcıların Fas’a gelişini kolaylaştıracak tüm imkanları sağlamaya kararlıyız” dedi.

Ortak Bildiri: Ortak Üretim, Yeni Pazarlar, Derinleşen İşbirliği

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

5 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin daha da artırılması amacıyla etkin işbirliği yapılacak.

Fas’ın gıda ve tarım ürünlerinin Türk pazarına girişinin kolaylaştırılması için teknik çalışmalar yürütülecek.

Ticaret dengesinin iyileştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi için iki ülke bakanlıkları arasında doğrudan iletişim hattı kurulacak.

“Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu” gibi organizasyonlarla karşılıklı yatırım fırsatları tanıtılacak.

Tekstil başta olmak üzere üretim zincirlerinde “ortak üretim” modeline dayalı işbirliği geliştirilecek.

2030 Dünya Kupası öncesinde Fas’taki altyapı ve tedarik ihtiyaçlarına yönelik Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmalarıyla işbirliği artırılacak.

Türkiye ile Fas arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülkenin üretim güçlerini birleştirerek sadece ikili ilişkileri değil, üçüncü ülke pazarlarına erişimi de kolaylaştıracak nitelikte. Toplantının ardından alınan kararlar, özellikle özel sektör işbirlikleri ve yatırım projeleri bakımından yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.