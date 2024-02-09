VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu. Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi olduğu belirtildiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Bu rakamın Yunanistan’da 15.7, İsrail’de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya’da 15.4 adet olduğu açıklandı” diye konuştu.



“Pasif içicilik tehlikesine dikkat edilmeli”

Pasif içicilik olarak tabir edilen çevrenin kullanımına bağlı sigara dumanına maruz kalmanın da sağlık üzerindeki zararlarının kesin olarak kanıtlandığı belirten Prof. Dr. Özkaya, “Ben kullanmıyorum ama annem, babam, arkadaşlarım kullanıyor diyenler de ciddi risk altında. Pasif içicilikten en çok çocuklar etkilenmektedir. Sigarayı bırakmak isteyenlerin öncelikle kararlı olması gerekmektedir. Sigaradan daha az zararlı olduğu iddia edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın içeriğindeki kimyasalların en az sigara dumanında bulunanlar kadar zararlı olduğu araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verdi.



“Akciğerlerde hasara yol açıyor”

Akciğere ulaşan tüm kimyasal maddelerin akciğerlerde harabiyet yaptığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Günümüzde ‘bilerek ve isteyerek’ akciğerlere alınan en yaygın madde elektronik sigaradır” dedi.

Elektronik sigaranın içinde nikotin ve tatlandırıcı ön planda olmak üzere binlerce kimyasal sıvı olup, pilli ısıtma sistemi reaksiyonuyla kimyasal bir aerosole dönüştüren bir ürün olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, “Bunu kullanan ve sigara bırakmak için kullanmak isteyenlerin sordukları tek soru; elektronik sigara zararlı mıdır sorusudur. Cevap ise evet, zararlıdır” şeklinde konuştu.



“Elektronik sigara akciğerlerimizi eriten tehlikeli bir madde”

Isınan ve duman halinde akciğerlerimize gelen bu kimyasalların akciğer hasarı yaptığını ve kişiler hissetmeden akciğerlerini erittiğini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Bu hastalığa literatürde EVALI (elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı) diyoruz. Yoğun ve sık maruziyet durumunda, akut solunum yetmezliği ile karşımıza çıkabiliyor” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.