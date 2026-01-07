Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, etkili oyununu skora yansıtarak adını finale yazdırdı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. İlk yarıda birçok net pozisyon yakalayan Fenerbahçe, kaleci Okan Kocuk’u geçmekte zorlandı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada John Duran’ın dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Samsunspor’da Antoine Makoumbou’nun 78. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadele Fenerbahçe’nin kontrolüne geçti. 82. dakikada atılan gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın rakibi oldu. Türk futbolunun iki devi, sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek.

Maçtan Öne Çıkanlar

Goller: Kerem Aktürkoğlu (4’), John Duran (67’)

Kırmızı Kart: Makoumbou (78’ – Samsunspor)

Stat: Yeni Adana

Hakem: Ali Şansalan

Final Heyecanı

Galatasaray – Fenerbahçe finali, futbolseverlere büyük bir derbi heyecanı yaşatacak. Süper Kupa’da gözler şimdi bu dev karşılaşmaya çevrildi.