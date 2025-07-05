Soyer, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir iyilik cezasız kalmaz" sözünü hatırlatarak, yaşananlara rağmen ilkelerinden ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Mesajında, “Cezaya rağmen iyilikten vazgeçmeyeceğim, cesaretimi yine iyilikten alacağım. Bu da geçer… Geçmiş olsun değil, gelecek olsun” ifadelerine yer verdi.

Soyer’in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sevenlerinden destek mesajları gelirken, bazı kullanıcılar da sürece dair daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda kişiyle birlikte önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer de tutuklanmıştı. Soruşturma halen devam ediyor.