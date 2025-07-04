İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137’si yakalanarak gözaltına alındı.

Tunç Soyer dahil 99 kişi için tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeye sevk edilen 119 kişiden Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 99 kişi hakkında tutuklama, 19 kişi hakkında adli kontrol, 1 kişi içinse serbest bırakma talebinde bulundu. Şüphelilerin sulh ceza hâkimliğindeki sorgularının gün boyu sürmesi bekleniyor.