Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru kayısıda taban fiyat açıklaması yaparak ürün alımı yapacağını Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesaplarından duyurdu. 3 Eylül'de başlayacak alım için TMO kükürtlenmiş kayısıda 150 TL, kükürtlenmemişte ise 155 TL olarak en yüksek fiyatları açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla kuru kayısı alımı yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

TMO kuru kayısı alım fiyatlarının kalitesine göre kilogram başına belirlerken alım işlemlerinin Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacağı açıklandı.



Sadıkoğlu: “Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi, TMO taban fiyat açıkladı”

Alınan karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür eden Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Depremden büyük yaralar almış şehrimizin ana gelir kaynağı olan kayısıda üretici, esnaf ve ihracatçı üçlüsünün korunması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyat açıklaması ve ürün alımı yapacak olması şehrimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Uzun zamandır yapmış olduğumuz girişimin olumlu sonuçlanmış olmasından dolayı şehrimiz adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasalardaki istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru kayısı alımı yapması kararlaştırılmıştır. TMO kuru kayısı alım fiyatları kalitesine göre kg başına aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kuru kayısı alım işlemleri Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ (1. Organize Sanayi Bölgesi 13. Cd. No: 3 Yeşilyurt/ Malatya adresindeki) lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla 3 Eylül 2024'ten itibaren yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



