

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bolat ziyaret kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Uluslararası İmalat Sanayi Kongresi ve Fuarı’nın açılışına katıldı. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte fuarın açılışına katılan Bakan Bolat’a Türk ve Mısırlı iş insanları eşlik etti. İki ülke arasında ticaretin gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen fuarda iki ülkeden firma temsilcileri ikili görüşme yapma fırsatı buldu. Fuarda açılış konuşmaları sonrası ticari işbirliğinin artırılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.



Türkiye ile Mısır arasında yatırım ve ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Bolat, ‘’Mısır ile başlattığımız diyalog ve işbirliği süreci iki ülkenin ticaret ilişkilerinin daha da büyümesine katkı sağlamaktadır. Mısır’da yaptığımız karşılıklı temaslar çok verimli geçti. Mısır hükümeti Türkiye ile daha yakın ve iş birliği arzusunda, bizde çok daha yüksek bir işbirliği ve bütünleşme arzusundayız’’ dedi.



Bakan Bolat: "Mısır ile yapacağımız iş birlikleri Ortadoğu’da yaşanan sorunların aşılmasına da katkı sağlayacaktır"

Mısır ile yapılacak ticari işbirliklerinin bölgedeki sorunların aşılmasına da katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Bolat, ‘’Sadece bu yıl Mısıra 27 heyet gezisi düzenledik. Alım heyetleri programları düzenledik. Türkiye ve Mısır ekonomik ve ticari entegrasyonda ne kadar işbirliği yaparsa bölgemizde o derece önemli ağırlığımız olacaktır. Mısır ile yapacağımız ticari işbirliklerimiz Ortadoğu’da yaşanan sorunların aşılmasına da katkı sağlayacaktır. Afrika’da ortak projeler yapmak için görüşmeler gerçekleştirdik. Türk yatırımcıların dile getirdiği konuları da Mısır başbakanına ilettik. Olumlu cevaplar aldık, Mısır’da iş yapmak isteyen insanların sorunları da çözülecektir’’ şeklinde konuştu.



Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh: "İş insanlarının önündeki bürokratik işlemleri azaltmak için çalışacağız"

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ise yaptığı konuşmada ‘’Geçen 3 ay içerişimde 3 kez Türkiye Ticaret Bakanı ile bir araya geldik. Bugün Türk heyeti 170 firma ile Mısır’da. 2007 yılında olan 1,5 milyarlık ticaret hacminden 10 milyar dolara ulaştık. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türk ve Mısır özel sektörü arasında yapılacak işbirliği çok önemli. Fuar bu işbirliklerini geliştirme açısından çok önemli. Yerel para birimleriyle ticaretimizi sürdürmek istiyoruz. İş insanlarının işini kolaylaştırmak istiyoruz. İş insanlarının önündeki bürokratik işlemleri azaltmak için çalışacağız. Mısır firmaları da Türkiye’de işler yapacak. Önümüzdeki dönemde başarılı olabilmek için entegrasyon şarttır’’ diye konuştu.