TET Global Lojistik (TGL), yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerini dinamik değişimlere hızla uyum sağlayarak müşterilerine en verimli ve güvenilir taşımacılık hizmetlerini sunmayı sürdürüyor. Tank konteyner taşımacılığı alanında, kimya, boya, kişisel bakım, temizlik, ilaç, organik kimya, gıda, tarım ve yapı kimyasalları gibi sektörlerde faaliyet gösteren küresel üretici ve dağıtıcı firmalar, TGL’nin müşteri portföyünün büyük kısmını oluşturuyor. TGL Genel Müdür Yardımcısı Cemil Can Yalçın, filolarındaki tüm araçlarda ve faaliyetlerinde sürdürülebilirliği ön plana aldıklarını söyledi.

Son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin lojistikte yeni ve alternatif hatların gelişmesine neden olduğunu belirten TGL Genel Müdür Yardımcısı Cemil Can Yalçın, sektör ve firmalarıyla ilgili Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE KONTEYNER PAZARINDA ÖNEMLİ MERKEZ

*** Bölgesel gerginliklerin arttığı, savaşların devam ettiği bir dünyada lojistik gibi ana sektörü bekleyen riskler veya avantajlar nelerdir? Bir konteyner krizinden bahsediliyor. Bu konularda neler söyleyebilirsiniz?

Geçtiğimiz yıl içinde küresel taşımacılık güzergâhlarında önemli değişimler yaşandı. Önceden Avrupa’dan doğrudan Rusya limanlarına yapılan sevkiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Çin, Hindistan ve Rusya arasındaki güzergâhlara kaydı. Bu süreç, taşımacılık ağlarının yeniden şekillenmesini sağladı ve yeni alternatif hatların geliştirilmesine neden oldu. Transit yükler için Türkiye üzerinden geçiş rotalarının artması, lojistik operasyonlarımızın bu coğrafyada genişlemesine olanak tanıdı. Tank konteyner lojistiği pazarı, her zaman yüksek talep ve hareketlilik içeren dinamik bir sektör olmuştur. Ancak son dönemde, kârlılık seviyelerinin düşmesi ve rekabetin artması, sektörü daha zorlu bir döneme itmiştir. Türkiye, stratejik konumu ve güçlü kimya sektörüyle tank konteyner pazarında önemli bir merkez haline gelmiştir. Son yıllarda isotank operasyonlarının sayısı önemli ölçüde artmış ve birçok Asyalı isotank operatörü Türkiye’de ofis açma girişimlerinde bulunmuştur.

ÇEVRECİLİK KURALLARINDA HASSASIZ

*** Sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı, fosil yakıtların daha da az kullanılmaya doğru gidildiği, AB Yeşil Mutabakatı'nın benimsendiği bir dünyada siz geleceğe hangi yatırımlarla katılmak istiyorsunuz? Böyle ortamlara yönelik hazırlıklarınız nelerdir?

TGL olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Belgesine sahibiz. Bu belge, sürdürülebilir lojistik çözümlerimize ve çevre dostu taşımacılık faaliyetlerimize olan uluslararası uyumumuzu gösteriyor. Doğal kaynakları verimli kullanarak karbon ayak izimizi azaltıyor ve çevreyi koruma odaklı projeleri hayata geçiriyoruz. TGL olarak, operasyonlarımızı her zaman çevresel etkileri en aza indirgeyecek şekilde planlıyor, müşterilerimizin yeşil dönüşüm hedeflerini destekleyerek uluslararası normlara tam uyum gösteriyoruz.

Bu sayede, 2022 – 2023 yılları karşılaştırıldığında taşımacılık filomuzun ortalama yakıt tüketimini yüzde 8 azalttık. Filomuzun yaptığı toplam yol yüzde 26.13 oranında artmasına rağmen, toplam karbon emisyonumuzu yüzde 18.16 ile sınırlı tutmayı başardık. Ulaşım ağımızda enerji verimliliğini artırmamız ve düşük emisyonlu taşıma yöntemlerine öncelik vermemiz sayesinde, operasyonlarımızın büyümesine rağmen çevreye olan etkimizi azalttık.

Tanker taşımacılığında da sürdürülebilirliği merkeze alıyor, yıkama süreçlerinde kullanılan su miktarını minimize etmek için operasyonel tercihlerimizi özenle belirliyoruz. Yıkama tesisimizde, eski yıkama başlıklarını (Butter Worth) yeni teknoloji başlıklarla değiştirerek 2022-2023 yılları arasında yıkama başına ortalama su tüketimini 0.66 tondan 0.48 tona düşürerek yüzde 28.07 oranında azaltım sağladık. Böylece su ayak izimizi önemli ölçüde azalttık. 2025 yılında, depolarımız ve tesislerimizde yenilenebilir temiz enerji (güneş enerjisi) kullanımına başlayarak, enerji tüketimimizin önemli bir kısmını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyoruz.

KADIN KAMYON ŞOFÖR AKADEMİSİ

*** Kadın girişimciler tarafından kurulan bir şirket olarak lojistik sektöründe kadınların güçlenmesi için ne gibi projeler yürütüyorsunuz?

Kuruluşumuzdan bu yana lojistik sektöründe kadınların güçlenmesine öncülük ediyoruz. Değerli kadın girişimciler tarafından kurulan bir şirket olarak, sektördeki kadın varlığını artırmayı misyon edindik.

"Ford Trucks Kadın Kamyon Şoför Akademisi" proje ortağı olarak, kadınların lojistik sektöründe yeni bir kariyer fırsatı yakalamalarına destek veriyoruz. Bu projeyle sadece mesleki eğitim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüzdeki cinsiyet çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz.

Hayata geçirdiğimiz Profesyonel Sürücü Programı'nda kadın ve erkek tüm adaylara eşit fırsatlar sunuyoruz. Bu programla, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli sürücüler yetiştirerek tam zamanlı istihdam olanakları yaratıyoruz ve karayolu taşımacılığının sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

ULUSLARARASI NORMLARDA FAALİYET

*** Kadın Sahipli Şirket Sertifikası ve Sorumlu Bakım Sertifikası’nın yanında Cefic tarafından geliştirilen dünya çapında bir değerlendirme sistemi SQAS sertifikasına sahipsiniz. Bu sertifikaların size sağladığı fayda ve avantajlar nelerdir?

TGL olarak, sağlık, güvenlik, çevre ve kalite (HSEQ) konularını lojistik operasyonlarımızın merkezine koyuyor, faaliyetlerimizi uluslararası normlara uygun şekilde yürütmeye büyük önem veriyoruz. Tehlikeli ve hassas ürünlerin taşınmasının gerektirdiği yüksek güvenlik standartlarını karşılamak adına SQAS denetimlerimizi periyodik olarak gerçekleştiriyor ve yüksek skorlarla tamamlıyoruz.

Kurmuş olduğumuz denetim ve kontrol sistemleri, taşıdığımız ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Sağlık ve emniyet ile çevre güvenliğini destekleyen sistemlerimiz sayesinde sürdürülebilir lojistik çözümler sunarak sektörde fark yaratıyoruz.

EN YENİLİKÇİ HİZMETLER TGL’DE

*** TGL için dijitalleşme ne kadar önemli ve dijitalleşme konusunda ne gibi adımlar atıyorsunuz?

TGL olarak, lojistik sektöründe dijitalleşmenin gücünü en iyi şekilde kullanarak operasyonlarımızı daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Araç takip sistemlerimiz, tüm taşımacılık süreçlerinde gerçek zamanlı izleme yapmamıza olanak tanırken, özellikle ısı kontrollü ürünlerin yükleme ve taşınma süreçlerini anlık olarak takip edebilmemizi sağlıyor.

Isıtmalı taşıma hizmetimiz, ürünlerin yolculuk sırasında ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayarak hem kalitenin korunmasına hem de teslimat süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunuyor. TGL olarak, dijitalleşme ve teknoloji odaklı lojistik çözümlerle sektörde fark yaratmaya ve müşterilerimize en yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

AVRUPA PAZARINDA GÜÇLENİYORUZ

*** Avrupa'daki faaliyetleriniz ve büyüme stratejiniz hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Avrupa’daki büyüme stratejimizin bir parçası olarak Romanya’da TGL RO operasyonlarını başlatarak bölgesel lojistik altyapımızı güçlendirdik. Avrupa içi taşımacılık verimliliğini artırmak adına 20 yeni araç ve ekipmana yatırım yaparak müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir lojistik hizmetleri sunuyoruz.

Çevre dostu taşımacılık hedeflerimize ulaşmak için filomuzu yüzde 100 oranında genişletme planımızı başlattık. Sürdürülebilir lojistik çözümlerimizi, SQAS sertifikası ve Avrupa Temizlik Belgesi (ECD) standartlarına uygun şekilde geliştirerek en yüksek güvenlik ve çevresel uyumluluk seviyesini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’deki operasyonlarımızı daha da güçlendirmek için yeni depolama tesisleri planlıyor, kimyasal taşıma süreçlerinde güvenliği artırmak amacıyla tank konteyner depolama ve temizleme tesislerine yatırım yaparak operasyonel verimliliğimizi yükseltiyoruz.