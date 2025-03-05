Sektörün Geleceğine Yön Veren Organizasyon

Texhibition İstanbul'un, Türk tekstil sektörünün uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilmesine büyük katkı sağladığını belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ITHIB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Bu organizasyon, sektörün küresel rekabette öne çıkmasını sağlayan bir platform sunuyor. Texhibition İstanbul, her yıl daha da gelişerek nitelikli büyümeye devam edecek" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: "Tekstil Sektörünü Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da açılışta yaptığı konuşmada, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye ekonomisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Türkiye, hazır giyim ve tekstil ihracatında dünyanın 6'ncı, AB'nin ise 3'"ncü ülkesi konumunda. 2024'te sektörde 29 ticaret heyeti ve 5 alım heyeti düzenledik. 2025'e girdiğimiz şu günlerde 12 yeni heyet başvurusu daha aldık ve bu, sektörün dinamizmini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, Texhibition İstanbul’un sektörde tasarım ve yenilikçiliği öne çıkararak Türkiye'nin tekstil alanındaki gücünü sürdürebilir kılacağına inandıklarını belirtti.

TİM Başkanı Gültepe: "Tekstile ve Hazır Giyime Gözümüz Gibi Bakmalıyız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Ancak son iki yılda bu sektörlerde bir daralma yaşandığını belirterek, "Bu dönemde 4,2 milyar dolarlık ihracat ve 262 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Avrupa ve ABD pazarında avantaj elde etmek için dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmalıyız" dedi.

Texhibition İstanbul’a "Prestijli Fuar" Statüsü Gelebilir

Ahmet Öksüz, fuarın sadece ticari bir platform olmadığını, aynı zamanda Türk tekstil ürünleri ve markalarının tanıtımında kritik bir rol oynadığını belirterek, fuarın Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle "Prestijli Fuar" kapsamına alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Öksüz, "Bu organizasyon, sektörün geleceğine yön veren en önemli etkinliklerden biri olarak gelişmeye devam edecek" dedi.

Sektördeki Yenilikler ve Trendler Fuarın Odak Noktası

Fuarda, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışından gelen alıcı firmalar ile ihracatçılar bir araya getirilirken, trend alanları, seminerler, paneller ve inovasyon merkezleri ile sektördeki son gelişmeler sergilendi. Blue&Black, ReValue Stock gibi özel alanlar, tekstilde sürdürülebilirlik ve inovasyona dikkat çekti.

Tekstil Sektörüne Destekler Artıyor

Maliyet artışları ve rekabet baskısı altındaki tekstil sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Öksüz, KOSGEB İstihdam Destek Programı’nın şu an yalnızca KOBİ’lere uygulanmasına rağmen, bu desteğin sektör genelinde yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.