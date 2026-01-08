Şirket, uluslararası alanda faaliyetlerini çeşitlendirmeyi hedeflerken, satın alma sürecine ilişkin gelişmelerin yatırımcılarla şeffaf şekilde paylaşılacağını bildirdi.

Bağlayıcı Olmayan Teklif İletildi

Şirket tarafından 9 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, söz konusu banka için ön görüşmelere başlandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu süreçte, potansiyel satın alma işlemine ilişkin olarak satıcı tarafa bağlayıcı olmayan bir teklif (Non-Binding Indicative Offer) iletildiği belirtildi.

Due Diligence ve Müzakereler Devam Edecek

Tera Finansal Yatırımlar Holding’in açıklamasında, teklifin ardından ilgili katılım bankasına yönelik detaylı inceleme (due diligence) çalışmaları ve müzakerelerin sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi. Satın alma sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili ülkedeki düzenleyici otoritelerden gerekli izinlerin alınması ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşmelerin imzalanması gerektiği vurgulandı.

Yatırımcılar Süreç Hakkında Bilgilendirilecek

Şirket, mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alma sürecine ilişkin tüm gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirtirken, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarının da değerlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Tera Finansal Yatırımlar Holding, katılım finans ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü bu adım ile Asya Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmeyi ve küresel ölçekte etkinliğini artırmayı amaçlıyor.