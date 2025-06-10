Yaklaşık 5 yıl önce üretici Fatih Özgül tarafından hayata geçirilen 3 dönümlük lavanta tarlası, son 3 yıldır ziyaretçilere açık olarak hizmet veriyor. Tarımsal üretimin yanında bölge turizmine de katkı sunan lavanta bahçesi, özellikle haziran sonu ve temmuz başında yoğun ilgi görüyor.

Her yıl artan ziyaretçi sayısının kendilerini mutlu ettiğini belirten Fatih Özgül, “Köseilyas girişinde lavanta bahçesi olarak hizmet veriyoruz. 3 yıl önce ziyarete açtığımız alanımıza bu yıl da bayram tatiliyle birlikte yoğun ilgi var. 10-15 Temmuz tarihine kadar bahçemiz ziyarete açık kalacak,” diyerek mor güzelliğin sezon tarihlerini paylaştı.

Gelin-damat çekimlerinden arkadaş gruplarının eğlenceli pozlarına kadar pek çok anıya ev sahipliği yapan lavanta bahçesi, hem fotoğraf meraklılarına hem de doğayla baş başa huzurlu bir gün geçirmek isteyenlere alternatif bir rota sunuyor.

Tekirdağ’da son yıllarda giderek yaygınlaşan “mor turizm” kavramı, lavanta tarlaları sayesinde daha da görünür hale geldi. Morun büyüleyici tonları eşliğinde yapılan yürüyüşler, mis kokulu anlar ve kartpostallık kareler, ziyaretçilerin buradan memnun ayrılmasını sağlıyor.

Doğanın ve huzurun iç içe geçtiği bu mor kaçış noktası, Tekirdağ’ı yaz aylarında keşfetmek isteyenler için benzersiz bir durak olmaya devam ediyor.