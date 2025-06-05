Alınan kararla, MPS Ödeme Kuruluşu AŞ, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunma iznine sahip oldu. Bu yetkiyle şirket, kullanıcılarına dijital ödeme çözümleri geliştirebilecek ve ödeme aracı kabulüne yönelik sistemler sunabilecek.

Diğer yandan, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ise yine aynı kanun kapsamında, elektronik para ihracı yapma yetkisi ile faaliyetlerine başlayacak. Bu adım, Junomoney'nin dijital cüzdanlar, ön ödemeli kartlar ve mobil ödeme çözümleri gibi alanlarda hizmet vermesinin önünü açıyor.

Finansal teknoloji sektöründeki rekabetin hızla arttığı bir dönemde gelen bu kararlar, Türkiye'nin dijital ödeme altyapısının daha da güçleneceğine işaret ediyor. TCMB'nin aldığı bu kararlar, sektördeki çeşitliliği artırırken, kullanıcıların da daha geniş ve güvenli dijital ödeme seçeneklerine ulaşmasını sağlayacak.