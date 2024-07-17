TAV Havalimanları, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getiriyor. Şirket, ortağı Groupe ADP ve Ürdün Queen Alia Havalimanı’nın işletmecisi Airport International Group (AIG) ile birlikte Financial Times Group'a bağlı Sifted işbirliğinde düzenlediği "Airport Innovation Days" ile yaratıcı girişimlere destek veriyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Havacılık küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki 20 yılda yolcu sayısının 20 milyarı aşması bekleniyor. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmeciliği gruplarından biri olarak yolcu memnuniyetini her zaman odağımıza alıyoruz. Operasyonel verimlilik de yaratan dijitalleşme ve sektörün yeşil dönüşümüne destek veren sürdürülebilirlikle birlikte stratejimizi üç ayak üzerinde kuruyoruz. Groupe ADP ile oluşturduğumuz bu programla, Türkiye’den yaratıcı girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacağız. Aynı zamanda, geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız” dedi.

Türkiye, Fransa ve Ürdün’den yaratıcı girişimleri bir araya getirecek etkinlik bu sene dört farklı kategoride gerçekleşiyor:

Yeşil Havalimanı: Karbon ayak izini azaltmaya yönelik çözümler;

Yolcu Deneyimi: Terminal içindeki yolcu deneyimini geliştiren çözümler;

Havalimanı Operasyonları: Havalimanı tesislerinin verimli yönetimini sağlayan çözümler;

Açık Kategori: Havalimanı deneyimini yenilikçi ve cazip hale getiren çözümler.

Uluslararası yarışmada en yenilikçi çözümler, 25 Ekim'de Ankara'da, 6 Kasım'da Amman'da ve 4 Aralık’da Paris'te düzenlenecek üç bölgesel finalde ödüllendirilecek. Finalist girişimler, çözümlerini uzman jüriye sunacak ve bölgelerindeki mentorluk programına katılma fırsatı elde edecekler. Kazanan girişimler, coğrafi bölgelerindeki havalimanlarında fikirlerinin uygulanabilirliğini test etme olanağına sahip olacaklar. Ürdün ve Türkiye'den kazanan girişimler, yeniliklerini uluslararası uzmanlardan oluşan bir panele sunmak üzere Fransa'daki bölgesel finale davet edilecekler.

TAV Havalimanları, Groupe ADP ve AIG, kazanan girişimlere projelerini test etmek amacıyla 50 bin avroya kadar finansal destek sağlayacak. Bu destek, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine ve geleceğin havalimanı çözümlerine katkıda bulunmalarına olanak tanıyacak.

Başvurular www.airportinnovationdays.com adresinden 15 Eylül 2024 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Avrupa’daki girişimlere bağlantı ve işbirliği için bir platform sağlayan medya kuruluşu Sifted, “Airport Innovation Days” için inovasyon ve mobilitenin dönüşümüne odaklı raporunu yayınladı. Rapora linkten ulaşabilirsiniz.