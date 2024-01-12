Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Su Ürünleri sektörü olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi ilk önce yakalayan sektörlerin başında geliyoruz. 2023 yılında levrek ihracatımız yüzde 2 artışla 517 milyon dolar, çipura ihracatımız yüzde 12 artışla 418 milyon dolar olurken, Omega-3 deposu Türk somonu yüzde 9 artışla 376 milyon dolara yükseldi. Alabalık ihracatımız yüzde 12 artışla 112 milyon dolar, orkinos ihracatımız 51 milyon dolara ulaştı. 92 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve bunun yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıyoruz. 2023 yılında Rusya’ya 325 milyon dolar, İtalya’ya 188 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 156 milyon dolar, Hollanda’ya 149 milyon dolar, Yunanistan’a 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 67’sini Egeli ihracatçılarımız gerçekleştiriyor. 2023 yılını Ege Bölgesi’nde 1 milyar 127 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla geride bıraktık. Su ürünleri sektörü, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gıda ürünleri arasında 1 milyar dolar barajını geçen tek ürün grubu oldu.” dedi.



Türkiye geneli su ürünleri ihracatında hedefi 2 milyar dolar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, “Türkiye geneli su ürünleri ihracatında hedefimiz 2 milyar dolara ulaşmak. Türkiye’nin su ürünleri üretim ve ihracatı özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük mesafe kat etti. Son 20-25 yıllık dönemde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini Türk girişimcilerimizin ülkemize kazandırması da ihracatı arttıran etkenlerden biri. 2024 yılında öncelikli pazarımız arasında yer alan Afrika’ya yönelik olarak planlanacak çeşitli projeler ile sektörümüz ürünlerini önemli bir potansiyel pazara yöneltmeyi hedefliyoruz. Çin’den ABD’ye, Rusya’dan Fransa’ya, İspanya’dan Singapur’a, dünyanın dört bir tarafında katıldığımız fuarlarda info-stantlarımız ve gerçekleştirdiğimiz tadım etkinlikleri ile sektörümüzü yurtdışında tanıttık. Kenya, Gana, Nijerya, Etiyopya, Venezuela, Panama, Cezayir, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Mısır’da aynı performans ile çalışmalara devam etmeyi hedefliyoruz. Türk balıklarını Amerika, Avrupa Birliği, Çin’de sergileme çalışmalarımızı artırabilmek adına, Ege, İstanbul, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yerleşik birlikler ile güçlerimizi birleştirerek sadece su ürünlerine yönelik bir Turquality projesi başlatmayı planlıyoruz” dedi.