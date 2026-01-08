E-ticaret altyapısından bayi iletişimine ve sürdürülebilir erişim modellerine uzanan adımlarla STILL ARSER, 2025 yılında iç lojistikte değer üreten bir çerçeveyi hayata geçirdi. Yıl genelinde atılan adımlar, teknolojiyi merkeze alırken odağı sahadaki gerçek ihtiyaçlarda tutan bir anlayışla ilerledi; satın alma ve satış sonrası temasları daha anlaşılır, izlenebilir ve yönetilebilir bir akışa taşındı.

tr.still.shop ile B2B Satın Alma Daha Sade ve Şeffaf İlerliyor

2025’te devreye alınan tr.still.shop, anlaşılır içerik, mobil uyumluluk, kategori filtreleme kurgusu ve canlı destek bileşenleriyle ürün seçimi ile sipariş akışını sadeleştirdi. İşletmeler ihtiyaç duydukları çözümlere daha hızlı ulaşırken, siparişten teslimata uzanan dijital bilgilendirme akışı süreçlere şeffaflık kattı.

Bayi Ekosistemi Ortak Dil, Eğitim ve Dokümantasyonla Güçlendi

Yıl boyunca yürütülen eğitimler, yüz yüze buluşmalar, ödüllendirme programları ve dokümantasyon çalışmaları, bayi iletişiminde ortak dil ve ortak hedef kültürünü pekiştirdi. İç iletişim yayınlarıyla iyi uygulama örnekleri ve saha deneyimleri düzenli biçimde paylaşıldı; kurumsallaşmayı teşvik eden ölçekleme adımları görünür hâle geldi. Bu yaklaşım, satıştan satış sonrasına uzanan süreçlerin her bölgede benzer kalite ve şeffaflıkta yürütülmesine katkı sağladı.

Kaynakların Verimli Kullanımı için ‘İhtiyaç Kadar Çözüm’

Yıl içinde ikinci el ve kiralama kanalları, farklı ölçeklerdeki işletmeler için esnek erişim modelleri sundu. Çerkezköy’de yürütülen revizyon süreçleriyle ikinci el araçlar yenilenerek sahaya geri döndü. Kiralama çözümleri, başlangıç maliyetini yükseltmeden doğru kapasiteye erişimi mümkün kıldı. Bu iki model, ekipman ömrünü uzatarak kaynak verimliliğini destekledi ve toplam sahip olma maliyetinin yönetimine katkı verdi.

Otomasyon başlığında, karar vericilerin çözümleri yerinde deneyimleyebildiği bir çerçeve öne çıktı. Deneyim ortamları, “Smart from the start” anlayışıyla adım adım büyüyebilen, modüler, ölçeklenebilir kurguların somutlaştığı bir zemine dönüştü. Aynı anlayış ürün ve hizmet portföyüne de yansıdı. İkinci el ve kısa süreli kiralama çözümleriyle dönüşüm ekonomisine katkı sağlanırken, “ihtiyaç kadar çözüm” yaklaşımı merkeze alındı. İşletmelere operasyonları için en uygun ekipmanlar ve hizmetler sağlandı. Bu yaklaşım hem kaynak kullanımında verimliliği artırdı hem de sürdürülebilirlik hedeflerini destekledi.

Servis tarafında, erişilebilirlik ve süreklilik odağı korundu. Önleyici bakım yaklaşımı, yaygın servis ağı ve hızlı müdahale kapasitesiyle operasyonların aksamadan sürmesi hedeflendi. Servis yapısı, arıza çözümünün ötesinde planlama, bakım ve devreye alma adımlarını tek çatı altında yöneten bir kurgu olarak işletildi.

Tüm bu adımlar, STILL ARSER’in 2025 boyunca çözüm üreten ve karar süreçlerini sadeleştiren kurumsal bir yapı olarak konumunu güçlendirdiğini gösterdi. 2026’da tr.still.shop üzerinde çevrimiçi satın alma deneyiminin sürekli iyileştirilmesi, ikinci el ve kiralama süreçlerinin şeffaf standartlarla ölçeklendirilmesi ve bayi ekosisteminde eğitim ve dokümantasyon temelli kurumsallaşmanın derinleştirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.