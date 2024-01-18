Sinop genelinde görev yapan 12 öğretmen ve idareci, Almanya’nın Essen kentinde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimi alıyor.

Sinop’tan 12 öğretmen ve idareci, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesi kapsamında Almanya’da kurs faaliyetlerine katılıyor. Bu eğitimde öğretmenler, iklim değişikliği konusunda bilinçli davranışları modelleyerek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde dersler planlıyor ve öğrencilere yeşil becerilerin geliştirilmesi konusunda rehberlik edecek stratejiler öğreniyor. Proje, Sinop’un eğitim kalitesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.