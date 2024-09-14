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Sigarada yeni düzenleme! ÖTV indi, maktu vergi arttı!
Sigara ve purolarda uygulanan nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e düşürülürken, paket başına alınan maktu vergi tutarı da 5,7424 liradan 7,8 liraya yükseltildi,
#Sigara
#Pura
#Vergi
#Ötv
14.09.2024 - 09:38
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