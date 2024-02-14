Sevgililer Günü için aylar öncesinde başlayan hazırlıklar, reklam kampanyaları 14 Şubat’ta doruk noktasına ulaştı. Sevgililer, aşklarını bazen bir gül, özenle hazırlanmış bir yemek, ekonomik gücü yeterse reklam kampanyalarının heveslendirdiği gibi pırlanta ya da altın hediyelerle göstermeye çalıştı. İzmir’de mütevazı bir hayat süren Tekin (57) ve Sakine Gürbulak (55) çifti ise alışılmışın dışında ama duyanların kalbine dokunan bir hediye ile sevgilerini kutladı.



Eşinin yanından ayrılmadı

Bornova ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla mutlu bir yaşam süren Sakine Gürbulak’a 2013 yılında böbrek yetmezliği tanısı konulmasıyla hayatı değişti. Hastalığı nedeniyle 6 yıl önce de diyalize girmeye başlayan Sakine Gürbulak’ın sağlık durumu kötüleşince nakil için uygun böbrek arayışı başladı. Yıllarca süren tedavi boyunca eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Tekin Gürbulak, “kan uyumu” sağlanınca hemen böbreğini vermek istedi.



"Sevgisinin lafta kalmadığını kanıtladı"

İzmir Şehir Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Adam Uslu başkanlığındaki profesyonel ekip tarafından yapılan operasyonla Tekin Gürbulak’tan alınan böbrek eşine nakledildi. Başarılı geçen nakil sonrası hayata yeniden bağlanan Sakine Gürbulak 14 Şubat tarihinin artık kendisi için daha da özel bir anlamı olduğunu söyleyerek, “Eşime çok teşekkür ediyorum. Sevginin lafta kalmadığını bana gösterdi. Bana dünyaları verdi. Sevgililer Günü’nde eski günlerime yeniden döndüm. Adeta yeniden doğdum. Eşimin hakkını ne yapsam asla ödeyemem” dedi.



"Onun için canımı veririm"

Eşi ve 3 çocuğuyla yeniden sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek istediğini ifade eden Tekin Gürbulak ise “O benim vazgeçilmezim. Hayatıma değer kattı. Onun için canımı bile veririm. Ben yakışını ve olması gerekeni yaptım” diye konuştu.