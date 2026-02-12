2025 yılı itibarıyla sertifikalı tohum üretiminin 1 milyon 351 bin tona ulaştığını belirten Yumaklı, ihracatta da dikkat çeken bir performans sergilendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, 2025 yılında 368 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirildiğini ve Türkiye’nin 117 ülkeye tohum ihraç ettiğini bildirdi.

Yumaklı açıklamasında, “Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve millî gücümüzü artırıyor, Türkiye’yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, sertifikalı tohumculuğun hem iç piyasada hem de dış pazarlarda stratejik önem taşıdığını kaydetti.