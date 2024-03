Everyway That I Can adlı şarkısıyla ve unutulmaz sahne şovuyla Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinci seçilip Türkiye’ye ilk ve tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener müjdeyi İstanbul'daki konserinde verdi.

Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten Everyway That I Can şarkısını bir kez daha Eurovision'da seslendirmek için davet aldığını açıklayan ünlü şarkıcı yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.