Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Her yıl katlanarak büyüyen e-ticaret sektörü, ülkemizde de gelişmeye devam ediyor. Türkiye e-ticaret pazarı 2022 yılında 801 milyar liralık hacme ulaştı. KOBİ’lerin, kurumsal şirketlerin ve pazaryerlerinin tüm enerjisiyle hazırlandığı bu döneme, Sendeo olarak 7/24 hizmet anlayışımızla hazırız” dedi.

Eylül 2021’de faaliyetlerine başlayan ve altı ay gibi kısa bir sürede operasyonunu 81 ile taşıyan Sendeo, müşteri memnuniyetinde liderlik hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşan kasım ayı e-ticaret kampanya dönemine de hazır olan Sendeo 81 ilde; 10 transfer merkezi, 23 dağıtım merkezi ve 1.600’ün üzerinde teslimat noktasıyla hem KOBİ’lerin hem de onların müşterilerinin dağıtım ve teslimat ihtiyaçlarına anında cevap verecek.

“Büyüyen e-ticaret sektöründe kendimizi farklı konumlandırıyoruz”

Kasım ayı içinde gerçekleşecek e-ticaret gönderimleri için gerekli hazırlıkları gerçekleştirdiklerini dile getiren Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Sendeo olarak, kasım ayındaki indirim döneminde tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek için her türlü hazırlığı tamamladık. 2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu'nda da belirtildiği üzere bir önceki yıla göre yüzde 110 artış göstererek 801 milyar lira satış hacmine ulaşıldı. Bu hızlı büyümeyi göz önünde bulundurarak, teknolojik altyapımız ve lojistik ağımız ile kasım ayına hazırız” dedi.

E ticaret sektörünün düzenli bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Şahin, “2022 yıl sonu verilerine göre, e-ticaret işlem sayıları 2020 yılındaki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4.8 milyar adede yükseldi. Burada başarılı olmak elbette sanıldığı kadar kolay değil. Sendeo olarak kasım ayında özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz ve müşteri memnuniyetinde liderlik hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dijitalde her an ulaşılabilir olan Sendeo, farklı iletişim kanallarıyla da müşterilerine kesintisiz hizmet veriyor. Müşteriler 444 75 48 numaralı çağrı merkezinden, WhatsApp hattından ya da www.sendeo.com.tr web sitesindeki Canlı Destek sekmesinden diledikleri an Sendeo’ya ulaşabiliyor, istek ve sorunlarına cevap bulabiliyor.