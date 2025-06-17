Edinilen bilgilere göre kanal yönetimi, Tepeli ile yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılığın nedeni olarak ise "özel hayatındaki düzensizlik" gösterildi. Cuma günü son kez izleyici karşısına çıkması beklenen Tepeli, böylece Now Ana Haber'deki ekran serüvenine nokta koymuş olacak.

Selçuk Tepeli, 2020 yılında Fatih Portakal’ın FOX TV'den ayrılmasının ardından ana haber koltuğuna oturmuştu. Kısa sürede ekran dili, yorum gücü ve "Bir Dakika" bölümüyle izleyicinin takdirini kazanan Tepeli, zaman zaman gündemi sert ve açık sözlü değerlendirmeleriyle de dikkat çekti. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından hazırlayıp sunduğu "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" programı da kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Son dönemde medya sektöründe yaşanan sunucu değişimleri dikkat çekici bir trend oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde bir başka ekran yüzü olan Fatih Portakal da Sözcü TV'den ayrıldığını duyurmuştu. “Bekle beni yeni yaşam” notuyla yaptığı veda paylaşımı, ekran başındaki izleyicilerde duygusal izler bıraktı.

Selçuk Tepeli’nin bundan sonraki kariyer yolculuğunun nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu. Medya dünyasında önemli bir iz bırakan ismin ekranlardan tamamen çekilip çekilmeyeceği ya da farklı bir platformda mı izleyiciyle buluşacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.