Metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen 12 kahraman askerimizden biri olan Bozkurt, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan zorlukların en ağırını göğsünde taşıyordu. 19 kahraman askerimizin aynı kaderi paylaştığı mağarada umutla aranan naaşlar henüz bulunamadı; fakat Bozkurt’un geride bıraktığı satırlar, millet olarak hissettiğimiz gurur ve hüznü anlatmaya yetiyor.

28 Nisan 2022 tarihinde WhatsApp üzerinden paylaştığı şiir dizesinde, Türk milletinin kahraman evladının kendi vatanında bile “garip” hissedişini çok net görüyoruz:

"Kendi öz yurdumda ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın

Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp

İti el üstünde tutan utansın!"

Ali Kınık’ın 'Satan Utan' şiirinden bu anlamlı dizeler, Üsteğmen Bozkurt’un yüreğindeki derin vatan sevgisini, zorluklar karşısındaki dimdik duruşunu ve hakkaniyetsizliklere karşı duyduğu sitemi dile getiriyor.

Şehitlerimizin naaşlarının bulunması için üç yıldır süren zorlu mücadele, milletimizin azmi ve dualarıyla devam ediyor. Onlar, sadece ülkemizin sınırlarını korumakla kalmadılar; aynı zamanda bizlere vatan sevgisinin, fedakarlığın ve kahramanlığın gerçek anlamını gösterdiler.

Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt ve diğer 11 kahramanımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların ruhu şad, mekanları cennet olsun.