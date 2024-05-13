Sürdürülebilirliğe olan önemini ve değerini vurgulamak amacıyla planlanan etkinlikte, Scania’nın “Tohum Topu” projesine de yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı temsilen 2 eğitmenin katkılarıyla zenginleşen etkinliğe yaklaşık 50 çocuk katıldı. Çocukların atık yönetimi, geri dönüşüm ve doğa dostu uygulamalar hakkında bilinçlenmelerini amaçlayan etkinliklerde çocuklar eğlenerek kompost üretimi ve fide ekimi, atık ürünleri geri dönüştürülerek kâse yapımı ve ebru uygulaması gibi doğa dostu aktivitelere katılma imkânı buldu. Çocuklar, bu sayede atıkların nasıl geri doğaya tekrar kazandırılacağını ve yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülebileceğini öğrendiler.

Çocukların izlemekten keyif aldığı çizgi film karakterleri ile markalanan Aktur Lojistik firmasının Scania araçları da etkinlikte sergilendi. Araçlar hem ailelerin hem de çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar gerçek bir kamyonu yakından inceleme fırsatı bulurken aynı zamanda araçlar üzerine mini sohbetler yapıldı.

Aktur firma sahibi Şehvent Aktoğ, “Çevre bilincini artmasına yardımcı olarak çocuklara daha sağlıklı bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu yönde geliştirdiğimiz stratejiler ve yaptığımız yatırımlarla hem çevresel sürdürülebilirlik hem de çocukların eğitimine yönelik kalıcı iyileştirmelere destek sağlamak en büyük amacımız” şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Şekerpınar Doğuş Otomotiv Scania, Scania Gebze Yetkili Satıcı ve Servisi ve Scania Tuzla Yetkili Satıcı ve Servislerinden katılım gerçekleşti.