Yılın “Yeşil Kamyonu”nun seçildiği testler Trucker ve VerkehrsRundschau dergileri tarafından Münih bölgesinde farklı tip yol türlerinde gerçekleştiriliyor. Testlerde yakıt tüketimi, ortalama hız, kullanılan AdBlue gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

2011 yılından bu yana 14 kez düzenlenen “Yeşil Kamyon” ödüllerinde Scania, bu ödülle birlikte dokuz kez zirvenin sahibi oldu.

“Yeşil Kamyon” ödülü sahibi Scania’nın test sürüşü sırasındaki performansı da paylaşıldı. Verilere göre Scania, 100 km'lik mesafenin üzerinde, ikinci rakibine kıyasla ortalama 0,41 litre daha az yakıt tüketti. Uzun yol kamyonunun yılda yaklaşık 150 bin km yol kat ettiği gerçeği göz önüne alındığında, Scania'nın en yakın rakibine göre yılda 600 litreden fazla yakıt tasarrufu sağladığı görülmekte. Test sürüşü esnasında Scania 7.040 kg ağırlığıyla en hafif araç oldu ve 79,70 km/saat ile en yüksek ortalama hıza ulaştı.