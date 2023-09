Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürünleriyle lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Güvenilir lider Tırsan, Adapazarı fabrikasında teslimatlarına devam ediyor. Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Say Global Logistic Genel Müdürü Bekir Say, Filo Müdürü Murat Say, Finans Müdürü Gökhan Say, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Temsilcisi Can Acar katılım gösterdi.

Tırsan Adapazarı Fabrikasında yapılan teslimat töreninde açıklama yapan Say Global Logistic Genel Müdürü Bekir SayTırsan’ın Türkiye’nin lider üreticisi olarak hem kendilerine hem de müşterilerine güven verdiğini belirten Say, “Tırsan’ın sektördeki en sağlam ve en güvenilir treylerleri üretiyor. Tırsan kalitesinin başka hiçbir markada olmadığını biliyoruz ve bu kaliteden dolayı treyler yatırımımızı Tırsan’a yapıyoruz. Bunun yanı sıra Tırsan ürünlerinin başarılı performansı, yüksek ikinci el değeri, firmamıza sağladığı kaliteli, hızlı satış sonrası hizmetler ve Tırsan’a duymuş olduğumuz sonsuz güven, yatırımlarımızda ilk tercihimiz olarak Tırsan markasını seçmemizde büyük rol oynamaktadır” dedi.

Tırsan, Bize Büyük Katkı Sağlıyor

Bekir Say,” Say Global Logistics olarak Dünya’nın her yerine kaliteli, yenilikçi, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Firmamız; yurt dışı, yurt içi, ıntermodal ve ADR’li taşımacılık yapmaktadır. Mottomuz tam zamanında sürdürülebilir kaliteli lojistik hizmetidir. İşte tam bu noktada Tırsan devreye giriyor. Gerek araçlarının güvenli taşıma garantisi, gerekse araçların düşük işletme maliyeti ile Tırsan bize büyük katkı sağlıyor. Say sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘’Son alınımı yapmış olduğumuz, Multi Ride araçlarının sahip olduğu çift süspansiyon sistemiyle ayarlanabilir beşinci teker yüksekliği sayesinde filomuzda bulunan tüm çekicileri ayırt etmeden tüm taşımalarımızda kullanabiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük avantaj. Tırsan ile yıllardır sürdürdüğümüz başarılı iş birliğini ileriki yıllarda da artırarak devam ettireceğiz” açıklamalarında bulundu.

Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan olarak, 46 yıldır müşterilerimizin ihtiyaçları için geliştiriyor, üretiyor ve 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Tırsan Perdeli Multi Ride araçlarımız farklı çekicilerle de kullanım olanağı sağlayan, çok fonksiyonlu süspansiyon özelliğine sahip. Bu sayede iş ortağımız, taşımalarında çekici ayırt etmeden taşımalarını yapabilecek. Ayrıca, aracın sahip olduğu yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Türkiye’nin en geniş servis ağına sahip olduklarının da altını çizen Erkoç,” Tırsan, yurt içi ve yurt dışında 597 yetkili servisi ile tamir, bakım ve yedek parça satış hizmeti vermektedir. Uluslararası nakliye yapan Say Global Logistic, yurt dışı operasyonlarında olduğu gibi Türkiye operasyonlarında da her konuda desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.