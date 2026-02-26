ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yapay zekâ kullanımının artmasının bu yıl ABD’de işsizlik oranını yukarı çekebileceğini açıkladı. Bankanın ekonomistlerine göre, geçtiğimiz yıl otomasyona en açık sektörlerde aylık 5 ila 10 bin arasındaki net iş kaybı doğrudan yapay zekâdan kaynaklandı. Ayrıca Ocak ayında planlanan toplam işten çıkarmaların yüzde 7’sinin yapay zekâ bağlantılı olduğu belirtildi.

Teknoloji devlerinde büyük kesinti

Küresel teknoloji şirketleri, yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma kapsamında binlerce çalışanla yollarını ayırıyor.

Amazon, verimlilik ve yapay zekâ yatırımları doğrultusunda 16 bin kurumsal pozisyonu kapatma kararı aldı.

Meta, odağını Metaverse projelerinden yapay zekâ cihazlarına kaydırırken, Reality Labs biriminde 1.000’den fazla çalışanı işten çıkarıyor.

Yazılım ve hizmet sektöründe de tablo benzer

Sadece teknoloji devleri değil, yazılım ve hizmet şirketleri de benzer adımlar atıyor.

Pinterest, kaynaklarını yapay zekâ projelerine yönlendirmek için iş gücünün yüzde 15’ini azaltacağını duyurdu.

Avustralyalı yazılım firması WiseTech Global, yapay zekâyı hem ürünlerine hem de iç süreçlerine entegre etme planı kapsamında yaklaşık 2 bin pozisyonu tasfiye ediyor.

Üretim ve geleneksel sektörler de etkileniyor

Otomasyon dalgası üretim ve tüketim sektörlerine de yansımış durumda.

Spor giyim markası Nike, kârlılığı artırmak ve otomasyonu yaygınlaştırmak amacıyla 775 çalışanın işine son veriyor.

Kimya devi Dow, süreçlerini yapay zekâ ile modernize ederek 4 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Sigorta grubu Allianz ile medya kuruluşu Agora da dijitalleşme nedeniyle kadrolarında küçülmeye gidiyor.

Endişeler artıyor

Yapay zekâ, şirketler için verimlilik ve maliyet avantajı sağlarken; çalışanlar açısından iş güvencesi konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Ekonomistler, önümüzdeki dönemde iş piyasasında dönüşümün hızlanacağını ve özellikle rutin işlerde çalışanların daha fazla risk altında olabileceğini vurguluyor.

Uzmanlara göre, iş gücü kayıplarını dengelemek için çalışanların yeni beceriler kazanması ve şirketlerin yeniden eğitim programlarına ağırlık vermesi kritik önem taşıyor.