Türk sigorta sektörünün duayen hasar yöneticilerinin katkılarıyla zenginleşen eğitim serisi,

sektör profesyonellerine yangın sigortalarında etkin hasar yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi sundu. Quick Tower’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 20’den fazla eğitmen yer alırken katılımcıların eğitim sertifikalarının TSEV’de yapılacak sınav sonrası Sigorta Haftası’nda dağıtılacağı duyuruldu.

Eğitimde Türk Ticaret Kanunu & Genel Şartlar ilgili bölümleri, yangın restorasyonlarında dikkat edilmesi gerekecek tüm hususlar, Türkiye’de bir ilk ve tek olan ve yangın hasarlarında hasar mahalline götürülerek önemli bir fark yaratan ve büyük katma değer sağlayan gezici tır laboratuvarının Hendek’te ziyaret edilmesi ve burada canlı örnekler ile saha eğitimi alınması, bugüne kadar yapılan büyük restorasyon hasarlarının incelenmesi gibi birçok konu ele alındı.

“Quick Sigorta gibi kuruluşların desteği önemli”

KASIDER Başkan Sema Tüfekçiler, “Eğitime katılan tüm eğitmenlerimize bizlere aktardıkları tecrübe ve deneyimleri için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sektörde eğitime verdiğimiz önem kıymetli sponsorlarımız ile hayata geçiriliyor. Bu eğitimde mekanı ve öğlen yemeği için bize destek veren, bizlerin her daim yanında olan ve KASIDER'in kıymetli bir partneri olan Maher Holding Sigorta Grubu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİMTES CEO'su Cemil Islıkçı ise şunları aktardı: "KASIDER'in düzenlediği bu kıymetli eğitime sponsorluk yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Eğitimde yer alan tüm eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederiz. Quick Sigorta gibi önemli kuruluşların desteğiyle, sektördeki eğitim ve bilgi paylaşımı daha da güçleniyor."

“Daha güçlü bir sigorta topluluğu oluşturmamıza yardımcı oluyor”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti şöyle ifade etti: "Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’dan oluşan Maher Holding Sigorta Grubu olarak, eğitime ve KASIDER'e destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür inisiyatifler, sektördeki bilgi ve deneyimi artırarak daha güçlü bir sigorta topluluğu oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bu değerli eğitim serisinin, sektördeki genç yeteneklerin yetişmesine ve bilgi birikiminin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ileriye dönük olarak da sektörün eğitim ve gelişimine olan desteğini her zaman sürdürmeye devam edecek.”