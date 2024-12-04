SPK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli Kurul Kararı ile onaylanan 1,62 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında; ilk tertip tahvil ihracını 700 milyon TL nominal değerle Temmuz ayında gerçekleştiren Quick Finans, daha sonra 400 milyon TL tutarında ikinci tertip tahvil ihracını 27 Ağustos tarihinde tamamlamıştır. 25 Kasım 2024 de üçüncü tertip tahvil ihracını gerçekleştiren Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, yatırımcıların taleplerinin tamamının karşılandığını ifade etti.

Konu ile ilgili bilgi veren Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, “2024 yılında üçüncü tertip tahvil ihracı ile kamu otoritelerince hedeflenen finansmanın tabana yayılması, geniş kesimlerin finansman kaynaklarına ulaşılabilirliğinin ve finansal çeşitliliğin yükseltilmesi hedefi paralelinde; istikrarlı finansman çözümlerimizle güçlü sermaye yapımızı borçlanma aracı ihracı ile desteklemeye önem vermekteyiz. Bir Sigorta Grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olan ve yeni nesil finansman şirketi vizyonunda kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazede kredilendirme hizmetleri sunan Quick Finans, faaliyetteki 2 yılı içerisinde geliştirdiği stratejik iş birlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile Ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaştı. Belirtilen misyon ve stratejilerimiz ile ulaşmış olduğumuz kapsayıcı ve istikrarlı finansman olanaklarımızı ve sermaye piyasalarından yaratmış olduğumuz taze fon kaynaklarımızı, toplam kredi portföyümüzün %85’ini oluşturan esnaf ile KOBİ’lerimizin yatırımlarını desteklemek için kullanmaya öncelik veriyoruz.” dedi.