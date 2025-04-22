Bu açıklama, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ortaklaşa düzenlediği "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda yapıldı. Başkan Erbaş, kurban ibadetinin bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarına dikkat çekerek, bu ibadetin paylaşma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.​

Vatandaşlar, kurban vekaletlerini www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilecekler. Ayrıca, cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulaması üzerinden de vekalet verilebilecek.​

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle TDV'ye emanet edebilecekler.​

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 yılında da mazlum ve muhtaç kardeşlerimize yardım elini uzatmaya devam edecek. Kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor.​