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Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’da kalan tahılı çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum"
Politika
Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’da kalan tahılı çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da
Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da
Aliyev: “Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında sözler duymaya başladık"
Politika
Aliyev: “Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında sözler duymaya başladık"
Hak İş Genel Başkanı Arslan’dan Tanju Özcan’a istifa çağrısı
Politika
Hak İş Genel Başkanı Arslan’dan Tanju Özcan’a istifa çağrısı
Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ı kabul etti
Politika
Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ı kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek her gencimize üstün başarılar diliyorum"
Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek her gencimize üstün başarılar diliyorum"
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
Politika
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
AK Parti Milletvekili Öçal, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi
Politika
AK Parti Milletvekili Öçal, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata 23 milyon üye talimatı
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata 23 milyon üye talimatı
Bakan Akar, Letonya, Arnavutluk ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Politika
Bakan Akar, Letonya, Arnavutluk ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimi mesajı!
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimi mesajı!
Almanya Başbakanı Scholz: “Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz”
Politika
Almanya Başbakanı Scholz: “Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz”
Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı
Politika
Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı
Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Politika
Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
İngiltere’den 4’ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı
Politika
İngiltere’den 4’ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Politika
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"
Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ülkede Esnaf Bakanlığının kurulması gerekiyor”
Politika
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ülkede Esnaf Bakanlığının kurulması gerekiyor”
İçişleri Bakanı Soylu: “Şu anda Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli var”
Politika
İçişleri Bakanı Soylu: “Şu anda Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli var”
MHP’li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM’ye taşıdı
Politika
MHP’li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM’ye taşıdı
Peskov: "Umarım Avrupalı liderler sadece Ukrayna’yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmaz"
Politika
Peskov: "Umarım Avrupalı liderler sadece Ukrayna’yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmaz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok"
Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok"
Kılıçdaroğlu: "Bizi birleştiren tek bir konu var, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek"
Politika
Kılıçdaroğlu: "Bizi birleştiren tek bir konu var, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek"
Adalet Bakanı Bozdağ: (DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturma) "Fezleke önümüzdeki ay muhtemelen TBMM Başkanlığına iletilmiş olur."
Politika
Adalet Bakanı Bozdağ: (DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturma) "Fezleke önümüzdeki ay muhtemelen TBMM Başkanlığına iletilmiş olur."
Bakan Çavuşoğlu:"5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz"
Politika
Bakan Çavuşoğlu:"5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz"
Kazakistan’da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi
Politika
Kazakistan’da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi
Belçika Savunma Bakanı Dedonder: “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik”
Politika
Belçika Savunma Bakanı Dedonder: “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik”
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