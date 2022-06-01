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Politika / Günün Gelişmeleri
Bakan Akar: "İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütlerine destek sağlaması NATO için de bir tehdit”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48’i PKK, 1’i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunl
Türkiye’ye veda eden İngiltere Büyükelçisi Chilcott: "Her anımdan zevk aldım"
Türkiye ve KKTC ortak tatbikatı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 tamamlandı
Kılıçdaroğlu, Soyer’in sunumunu dinledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile görüştü
Sağlıkla ilgili Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
ABD’nin İran petrokimya sektörüne uyguladığı yaptırımda Çin ve BAE’de hedefte
Türk- İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması
ABD Tarım Bakanı Vilsack: “Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor”
Davutoğlu, Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de protesto edildi
Avrupalı liderlerden Ukrayna’nın AB üyeliğine destek
Bakan Yanık, Roma’da yaşlanma ile ilgili ülke beyanını sundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AP üyesi Küçük ve Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile görüştü
Politika
Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukrayna’da kalan tahılı çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum"
Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuzey Makedonya’da
Politika
Aliyev: “Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında sözler duymaya başladık"
Politika
Hak İş Genel Başkanı Arslan’dan Tanju Özcan’a istifa çağrısı
Politika
Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım’ı kabul etti
Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek her gencimize üstün başarılar diliyorum"
Politika
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü
Politika
AK Parti Milletvekili Öçal, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata 23 milyon üye talimatı
Politika
Bakan Akar, Letonya, Arnavutluk ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimi mesajı!
Politika
Almanya Başbakanı Scholz: “Rus saldırganlığını ve yaşattığı vahşeti kınıyoruz”
Politika
Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı
Politika
Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Politika
İngiltere’den 4’ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı
Politika
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"
Politika
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ülkede Esnaf Bakanlığının kurulması gerekiyor”
Politika
İçişleri Bakanı Soylu: “Şu anda Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli var”
Politika
MHP’li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM’ye taşıdı
Politika
Peskov: "Umarım Avrupalı liderler sadece Ukrayna’yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmaz"
Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok"
Politika
Kılıçdaroğlu: "Bizi birleştiren tek bir konu var, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek"
Politika
Adalet Bakanı Bozdağ: (DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturma) "Fezleke önümüzdeki ay muhtemelen TBMM Başkanlığına iletilmiş olur."
Politika
Bakan Çavuşoğlu:"5 milyar dolar ikili ticaret hacmine doğru ilerliyoruz"
Politika
Kazakistan’da Suriye konulu Astana Müzakerelerinin 18. turu sona erdi
Politika
Belçika Savunma Bakanı Dedonder: “Ukrayna’ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik”
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Neslihan MALTEPE
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Tümay MERCAN
Stajyer dostu şirket misiniz?
Erdem RESNELİ
TL’de dolara karşı değer kaybı devam edecek mi?
Eda KARADAĞ
Merkez Bankalarının faiz kararlarıyla dolu bir ay…
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ROMANYA’DA TÜRK YATIRIMCILARIN MARKA MÜCADELESİ…
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