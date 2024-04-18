Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’daki Türk vatandaşları için Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel şehirlerine seyahat uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. ‘+961 3 944 904 / +961 70 622 012’” denildi.

