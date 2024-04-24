CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

- 63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı.

-Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir.

-50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz.

-Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum.

-Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz.

-Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor.

-Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik.

-Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım.

-Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli.

-2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum.

(İsrail ile ticaret ilişkileri) "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret Bakanı'mız bunu açıkladı

-Şu anda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölüm sayısı 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz

-Burada ağır bir manzara var, bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan olmuş durumda

-Tüm batı İsrail'in yanında yer alıyor. Saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı yok. Biz şu anda rehine takası noktasında gayret içindeyiz

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın açıklamalarından satır başları:

-2018 ziyaretiniz sonrası 2 kere görüştük. Birincisi 2 yıl önce Rusya Ukrayna savaşından kısa süre önce. İkinci görüşmemiz Berlin'de bir ay önce Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı. Zannediyorum ki bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımız gösteriyor.

-İlişkilerimiz çok uzun geçmişe dayanıyor. Diplomatik ilişkilerimizde 100. yılında gelmemiz önemliydi. Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilişki değil insani ilişkiler özel kılıyor.

-3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor.

-100 yıl önce zanatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişti.

(İsrail'e destek sorusu) "Biz mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karlı girişimde bulunuyoruz. Hukukçularımızla konumumuzu savunuyoruz"

(Almanya'daki ırkçı saldırılar) "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuyu ele aldım. Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki olayın anmasında konuşma yaptım. Kurbanların yakınları da katıldı. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın yaşanmasını düşünemezdik. Yeni bir saldırı oldu. Alman güvenliği ve yargısı bu faillere hak ettiği cezayı verecek"