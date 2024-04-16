Merkez Bankası'nın 2023 zararını açıkladığı raporu anımsatan Özel, "Bu para 'En düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım' dediğimde 'Yapamayız, para yok' dedikleri paranın tam 2 katıdır" deyip emekli maaşları için dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Hatay’da ölü seçmelere oy kullanıldı iddiaları hakkında konuşan iktidara ve YSK’ya tepki gösteren Özel “Hatay halkının iradesi sakatlanmıştır, Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizi altını bir kez daha kalın çizgilerle çekiyorum. Hatay bizim kişisel meselemizdir Milli meselemizdir.” dedi. Özel sözlerinin devamında AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımına gönderme yaparak ise ilk genel seçimde iktidar olma mesajı verdi.

Antalya’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik faciası hakkında açıklamalarda bulunan Özel, 15 gün önce seçilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel Soma maden faciasından İliç’e kadar geçen sürede çok sayıda felaket yaşanmasına rağmen bir tek kamu görevlisinin tutuklanmadığı gibi ödül gibi atamalar aldığına dikkat çekti.

'CHP kimsenin tapulu malı değil' diyen Özel, genel seçim mesajı vererek "CHP'yi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya çalışmaya başlıyoruz. Türkiye ittifakı ile bir büyük ittifakı sağladık. Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Buna zarar verebilecek olanın gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun!

Cumhuriyet Hak Partisi olarak bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz.

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

"EN KISA ZAMANDA FİLİSTİN'E GİDECEĞİM"

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

TELEFERİK FACİASI: BİR VİCDANSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Böyle meselelerde yıllardır, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmasını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edeceği yer hukuktur. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.

HATAY TEPKİSİ

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır.

"MİLLET, HÜKÜMETE BİR MESAJ YOLLADI"

31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı, hükümete oylarıyla bir mesaj yolladı. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık dün YSK'ya tam kanunsuzluk iddiası ile başvurumuzu yaptım. Dönemlerinde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık dün YSK'ya tam kanunsuzluk iddiası ile başvurumuzu yaptım.

"CHP HİÇBİRİMİZİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"

CHP'yi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya çalışmaya başlıyoruz. Türkiye ittifakı ile bir büyük ittifakı sağladık. CHP hiçbirimizin tapulu malı değildir, bu parti baba ocağıdır.

"BABA EVİNE MUHAFAZAKAR DEMOKRATLAR GELDİ"

Baba evine milliyetçi demokratlar geldi, yakasında olmasa gönlünde yakasında güneş olan iyi insanlar geldi, MHP'nin kayıtsız şartsız desteğinden bu kadar yokluğa bitmiş ülkücüler MHP'ye geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine bizlere güveni ile Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini pişman etmeyeceğiz."