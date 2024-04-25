Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



Sayın Cumhurbaşkanı ile yurttaşlarımızın yaşadığı vize sorunu, sığınmacı sorunu ve Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/7f4eQH25jx