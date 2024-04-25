Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyoruz''