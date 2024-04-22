MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyu ve siyasi arenada tartışma yaratan “yerel halk” ifadesiyle ilgili sert çıktı.

Bahçeli, yazılı açıklamasında Şimşek için isim vermeden "Türk milletini “yerel halk” ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir" ifadelerini kullandı. MHP lideri açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Küresel Emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki, milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kast etmektir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yapmıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in ABD'de yaptığı bir konuşmada kullandığı 'locals' kelimesinin 'yerel halk' olarak çevrilmesiyle ilgili açıklama yayımladı ve açıklamada "Ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade (locals) üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez" denildi.