ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını da içeren ve geçtiğimiz Cumartesi günü ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 4 yasa tasarısını oylamaya sunmak üzere toplandı. Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer oylama öncesinde yaptığı konuşmada Senatoya 4 yasa tasarısından oluşan paketi onaylama çağrısı yaparak, “Birkaç gün önce Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail, Hint Pasifik bölgesine destek ve daha fazla insani yardım için gerekli ulusal güvenlik fonlarının kullanımını onayladı. Bugün harekete geçme sırası Senato'da” dedi. Cumhuriyetçi Senato Lideri Mitch McConnell ise, oylamayı “geçilmesi gereken bir sınav” olarak niteleyerek, “Doğru olduğunu bildiğim bir şey var. Amerikan refahı ve güvenliği onlarca yıllık Amerikan liderliğinin ürünüdür. Küresel çıkarlarımız küresel sorumlulukları da beraberinde getirir. Sağlıklı ittifaklar bu sorumlulukların yükünü hafifletir” şeklinde konuştu.

Çoğunluk desteğiyle kabul edildi

Daha sonra ABD Senatosunda yapılan oylamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail’e 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik politikası kapsamında Tayvan'a 8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören 3 tasarı ile sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine yönelik tedbirleri ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren 1 tasarı 18’e karşı 79 oyla kabul edildi.

Biden: “Bu tasarı dünyayı daha güvenli hale getirecek”

ABD Başkanı Joe Biden, oylama sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Senatodaki iki partili çoğunluğun bu kritik dönüm noktasında tarihin çağrısına cevap verdiğini söyledi. “Kongre, ulusal güvenliğimizi güçlendirecek ve dünyaya Amerikan liderliğinin gücü hakkında bir mesaj gönderecek yasayı kabul etti” diyen Biden, onaylanan yasa tasarısı paketini yarın imzalayacağını ifade etti. “Böylece bu hafta Ukrayna'ya silah ve teçhizat göndermeye başlayabileceğiz” diyen Biden, “Rusya'nın amansız bombardımanıyla karşı karşıya olan Ukrayna için; İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kalan İsrail için; Gazze, Sudan ve Haiti de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalardan ve doğal afetlerden etkilenenler ve mülteciler için; ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrar arayan ortaklarımız için acil bir ihtiyaç söz konusu” ifadelerini kullandı. Biden, bu “kritik” tasarının ABD’yi ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini ifade etti.