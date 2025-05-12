Çelik, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik kararlı duruşu ve Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bu sürecin önemli bir dönüm noktasıdır. Terör örgütlerinin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararını alması, ‘terörsüz Türkiye’ yolunda büyük bir aşamadır. Bu kararın, PKK'nın tüm uzantıları ve illegal yapılarına karşı somut ve eksiksiz bir şekilde uygulanması kritik öneme sahiptir."

Ömer Çelik, sürecin devlet kurumları tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti ve bu aşamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini duyurdu. Ayrıca, sürecin yalnızca Türkiye’de değil, bölgede de etkili olacağına dikkat çekti:

"Bu kararın hem içeride hem dışarıda tüm boyutlarıyla hayata geçmesi, bölgedeki terör örgütlerinin vekalet savaşlarında kullanılmalarının önünü kesecek, emperyalist planlara karşı olumlu bir dalga yaratacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşmak, Türkiye'nin siyasi hayatını ve milli birliğini güçlendirecektir."

Çelik, aynı zamanda Türkiye'nin çok kültürlü yapısına vurgu yaparak, "Her bir vatandaşımızın kazanacağı bir süreç olacaktır. Temel prensibimiz şudur: ADLARIMIZ FARKLI OLSA DA HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR" dedi.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri ve milletin değerlerinin korunacağına dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı'nın en önemli stratejik adımının "terörsüz Türkiye" olacağını belirtti. "Milletimiz müsterih olsun, Türkiye Cumhuriyeti gündemine hâkimdir," diyerek sözlerini tamamladı.