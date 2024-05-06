“SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞI GÜVENİLİR TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Soğuk zincir taşımacılığı, iklimlendirme özelliğine sahip gelişmiş teknolojileri kullanarak bozulabilme riski olan ürünlerin dağıtımını yapan bir taşımacılık türü olarak ifade edilebilir. Çeşitli taşımacılık türleri içerisinde dünya genelinde hem devletlerin hem de işletmelerin üzerine odaklandıkları bir alan olarak soğuk zincir taşımacılığı yaygın olarak kullanılıyor. Sahip olduğu iklimlendirme özelliği bozulma riski taşıyan ürünlerin korunarak uzak mesafelere güvenli bir şekilde teslim edilmesini olanaklı kılıyor. Özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere bozulabilir niteliğe sahip gıda ürünlerinin taşınmasında soğuk zincir taşımacılığı önemli bir rol oynuyor. İlaç endüstrisinde ve gıda ürünlerinde taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinde ısı kontrolü gerektiren ürünler tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. İlaç sektöründeki ürünlerin hassas yapısı, ısı kontrollü ortamda taşınmasını ve depolanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu taşıma türü de ürünlerin lojistik süreçteki güvenliğinin sağlanmasına ve kalitesinin korunmasına yardımcı oluyor.

“SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞINDA ZAMAN YÖNETİMİ KRİTİK ÖNEME SAHİP”



Soğuk zincir taşımacılığında, özel soğutucu depolar, kamyonlar, konteynerler ve diğer taşıma araçları kullanılıyor. Ürünler, üretim tesisinden başlayarak depolama, taşıma ve nihai tüketiciye ulaşana kadar sürekli olarak belirli sıcaklık koşullarında tutuluyor. Soğuk zincir lojistiği, ürünlerin bozulmasını önleyerek, tüketici sağlığını korumak ve endüstri standartları doğrultusunda güvenilir bir tedarik zinciri oluşturmayı amaçlıyor. Bu nedenle, soğuk zincir taşımacılığı, endüstrisinde ürün güvenliği son derece önem taşıyor. Özellikle sıcaklığın ayarlanmasıyla birlikte ısı derecesinin sıklıkla kontrolünün sağlanması gerekiyor. Burada firmaların donanımlı araçlara sahip olması önemli ancak soğuk hava depolarının ürünlerin tazeliğini ve kullanılabilirliğini mümkün kılabilmesi için belirli bir zaman kısıtı da söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı zaman yönetimi soğuk zincir taşımacılığında ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu olarak vurgulanıyor.

“DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞI PAZARI BÜYÜYOR”

Soğuk zincir taşımacılığı ve uygulamaları dünya genelinde incelendiğinde ise sektörün oldukça geliştiği ve rekabete açık bir yapıda olduğu gözlemleniyor. Günümüzde küresel soğuk zincir lojistik pazarının büyüklüğünün yaklaşık 343 milyar ABD dolarında bir hacme sahip olduğu ve bu büyüklüğünde %38’inin taşıma, %62’sinin depolama faaliyetlerinden kaynaklandığı öngörülüyor. Sektöre olan ilginin artmasıyla birlikte soğuk zincir taşımacılığında rekabetin başladığı da belirtilebilir. Özellikle soğuk zincir faaliyetlerini yürüten ve bu alanda uzun zamandır yatırım yapan ülkeler açısından önemli bir gelir kaynağının oluştuğu da kaydediliyor. Lojistiğin insan hayatı üzerine doğrudan ve dolaylı olarak birçok etkisi bulunuyor. Pandemi döneminde önemi ortaya çıkan soğuk zincir taşımacılığı artık evrensel bir ağ içerisinde kullanılıyor. Soğuk zincir ile ulaştırılan gıdalar, ilaçlar ve organlar insan ve toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Ülkemizde de soğuk zincir lojistiğinin uygulamaları gıda sektörü başta olmak üzere ilaç ve aşı lojistiğinde görülüyor. Türkiye’de lojistik sektörü son yıllarda hızla büyüyüp gelişirken birçok alanda olduğu gibi gıda ve soğuk zincir lojistiğinde de büyük bir potansiyeli barındırıyor. Özellikle artan gıda ihracatı nedeniyle işletmelerin soğuk zincir yatırımları da artış gösteriyor.

“DİJİTALLEŞME SOĞUK ZİNCİR TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ BİR AVANTAJ”

Blockchain teknolojisi ile birlikte gıda güvenliği açısından büyük öneme sahip olan sıcaklık kontrollü lojistik süreçleri kapsamında sunacağı özelliklerin, gıda lojistik sektörünü bugünden çok farklı bir noktaya taşıması bekleniyor. Blockchain teknolojilerinden faydalanarak, veri hakimiyeti, güvenlik, şeffaflık ve izlenebilirlik gibi bilgilere ulaşarak avantajlar sağlanması sektör için oldukça önem taşıyor. Türkiye’deki lojistik hizmet sağlayıcıları, altyapılarını bu yönde güçlendirip, uluslararası kalite standartlarına uygun, izlenebilir ve ölçülebilir takip sistemleri kurarak gıda sektöründe soğuk zincir lojistiğini güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilir.