Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan ve Türkiye’de 8 yıldır faaliyet gösteren PASHA Bank, VDMK ihraçlarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Reel sektörün kalkınması ve istihdamın artması için önem teşkil eden VDMK ihraçları konusunda yatırım bankaları arasında öncü rol üstlenen PASHA Bank, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak buğdayın değerini yatırıma dönüştürüp buğday fiyatına endeksli getiriyle yatırım fırsatı sunmaya başlamıştı. Bu anlamda buğdayı yatırım aracına dönüştüren PASHA Bank, tarım sektörünü desteklemeye devam ediyor. 2023 yılı içinde tarım sektörüne 798 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştiren PASHA Bank, 225 milyon TL büyüklüğünde yılın son ihracına imza atıyor. 262 gün vadeli bu ihraç, yıllık yüzde 57,57 basit faiz oranıyla dikkat çekerken uluslararası değerlendirme kuruluşu JCR’den de AA- değerlendirme notuna sahip. PASHA Bank, bu ihraçla birlikte toplamda tarım sektörüne 2020 yılından bugüne 1 milyar 818 milyon TL destekte bulundu.

Pandemi, iklim krizi, gıdaya erişimdeki sıkıntılar, tahıl koridoru gibi konular ekseninde bakıldığı zaman tarım günümüzün ve geleceğin ana sektörlerinden biri konumuna geldi. Un, bisküvi, makarna gibi gıda ürünlerinde dünyanın en önemli ihracatçı ülkesi konumunda olan Türkiye, tarım alanındaki desteklerini de artırıyor. Tarımın gelişmesinde finansın önemine dikkat çeken PASHA Bank Genel Müdürü H. Cenk Eynehan, “VDMK ihraçlarında öncü bir banka olarak bu ihraçlarla bugünün, geleceğin ve ekonominin sürdürülebilirliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 2020 yılından beri VDMK ihraçlarıyla reel sektörü ve özellikle de tarım sektörünü destekliyoruz. İhraçlarımızla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek buğdayı yatırım aracına dönüştürdük. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana tarım, her zaman ana sektörlerimizden biri oldu. VDMK ihraçlarıyla da bu desteğimizi farklı şekillerle desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Tarım sektörüne yönelik yapılan bu ihraçlar, hem Tarfin’in daha fazla çiftçiye destek vermesini sağladı hem de VDMK gibi yenilikçi sermaye piyasaları enstrümanlarının reel sektörün finansmanında oynadığı kritik rolü bir kere daha gösterdi. Tarfin Tarım A.Ş. 80 il ve 13.024 köydeki çiftçilere 1.196 satış noktasından gübre, tohum, yem ve benzeri tarım girdilerini rekabetçi fiyat ve çiftçilerin nakit akışlarına uygun vade imkânlarıyla sunmaktadır.