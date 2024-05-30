6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile sektörün en geniş ailesine sahip olan Otokar, elektrikli şehir içi otobüsü yeni e-KENT’i ve Otonom e-CENTRO’yu Türkiye’de ilk kez Busworld’de sergiliyor. Fuarın Elmas Sponsoru olan Otokar standında SULTAN Giga ve CENTRO otobüslerinin yanı sıra Otokar’ın telematik çözümü Bus Monitor’ü de tanıtıyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 29-31 Mayıs tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 11'incisi gerçekleşecak olan Busworld Türkiye 2024'te yerini aldı. Üç gün sürecek olan fuarın Elmas Sponsoru olan Otokar, yenilikçi ve çevreci ürün gamından yeni e-KENT, SULTAN Giga, CENTRO ve Otonom e-CENTRO araçlarının yanı sıra “Bus Monitor” otobüs filo yönetim sistemini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM İLE OPTİMUM ÇÖZÜMLER

Otokar'ın geniş ürün gamının gelişmiş teknoloji, dayanıklılık, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile ön plana çıktığını vurgulayan Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı, elde edilen başarıları sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge harcamalarında ve inovasyonda hız kesmediklerini belirtti.

Otokar’ın global ölçekte önde gelen otobüs üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Murat Tokatlı, “Otokar’ın tasarlayıp, geliştirdiği ve ürettiği otobüsler ülkemizin dört bir yanında, dünyanın 60’tan fazla ülkesinde her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz geniş ürün gamımız ve satış sonrası hizmetlerimizle 15 yıldır Türkiye otobüs pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa toplamında 4. büyük üretici olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Daima operatörlerin, sürücülerin, otoritelerin ve yolcuların beklentilerini ve ihtiyaçlarını ön plana aldıklarını ifade eden Tokatlı, "Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, küresel ölçekte kazandığımız deneyim ve mühendislik kabiliyetimizle pazara sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı dört alanda önceliklendiriyoruz. Bunlardan ilki daha hafif ve daha dayanıklı araçlarla operatörlerin işletme maliyetlerini düşürmek; ikincisi daha düşük emisyonlu araçlarla çevre korumasına katkı sağlamak; üçüncüsü geliştirilmiş güvenlik önlemleriyle sürücü ve yolcular için daha güvenli bir seyahat sunmak. Dördüncü önceliğimiz ise, hem kullanıcılarımız hem de yolcular için taşımacılığı teknolojik ve akıllı uygulamalar ile kolaylaştırarak daha verimli bir mobilite sunmak” açıklamasını yaptı. Tokatlı, Otokar’ın geniş ürün ailesi ile operatörlerin ve kurumların filolarını optimize etmesine ve emisyon azaltımlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini ekledi.

YENİ e-KENT İLK KEZ BUSWORLD 2024’TE SERGİLENİYOR

Türkiye'nin ilk hibrit, ilk elektrikli, ilk akıllı otobüsünü üreten şirket olan Otokar, Busworld Türkiye 2024’te elektrikli şehir içi otobüsü yeni e-KENT’i ilk kez tanıtıyor. Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere pek çok büyükşehirde 10 metreden 21 metreye kadar farklı uzunlukları, CNG, elektrikli ve dizel versiyonlarıyla her gün milyonlarca yolcuya hizmet veren KENT ailesinin yenilenen üyesi e-KENT, Otokar'ın farklı coğrafya ve iklim şartlarındaki deneyimiyle, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

Konforun ön planda tutulduğu yeni e-KENT'te, yeni şoför kabini ve sürücü kumandaları ile sürüş konforu arttırıldı. Aracın yeni iç tasarımı yolcuların seyahat deneyimini arttırırken; yeni hava kanalları ile daha ferah bir yolculuk hedeflendi. Yeni e-KENT, NMC ve LFP teknolojilerine sahip, 450 kWh ve üzeri kapasitesi artırılmış bataryalar ile çalışıyor. Bir önceki modelden farklı olarak aracın arka yolcu bölmesindeki motor odası kaldırıldı. Böylelikle ferah bir iç mekan sunuldu. Hafifleyen yeni e-KENT, bu sayede daha uzun menzil sunarken, konfor ve güvenlikte de dikkat çekiyor. Yeni e-KENT, büyükşehirlerin toplu ulaşımda öncelikli tercihi olmaya hazırlanıyor.

YOLLARIN SULTAN’I YENİLENDİ

Otokar’ın Busworld Türkiye 2024 standındaki diğer bir yeniliği ise yolların SULTAN’ı oldu. Üretimine başladığı 2002 yılından günümüze turizm ve servis sektörünün vazgeçilmezi olmayı başaran SULTAN’ın Giga modeli, yenilenen iç tasarımıyla fuarda yerini aldı.

SULTAN ailesinin 2023 yılında yenilenen tasarımını yansıtan SULTAN Giga, ailenin diğer modellerine kıyasla daha fazla yolcu ve bagaj taşıma imkanı sunuyor. 9,2 metre uzunluğunda, 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi ve 4,8 metreküp bagaj hacmi sunan araç, 210 BG gücündeki motoru ile de dikkat çekiyor. Süspansiyon yapısı ve akslar ile kullanıcısına adeta büyük otobüs hissi yaşatıyor. Araç, yenilenen şoför mahalli, üst düzey konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra standart otomatik vites özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yeni SULTAN Giga öncelikle Avrupa pazarında satışa sunulacak, Türkiye pazarında ise 2025 yılı başından itibaren yer alacak.

SÜRÜCÜYE İHTİYAÇ DUYMADAN 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VEREBİLİYOR

Otokar Busworld’de ilk kez Türkiye’deki kullanıcılarını Otonom e-CENTRO ile buluşturuyor. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO, sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız olarak, gece ve gündüz günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor. Otonom e-Centro, Otokar’ın sahip olduğu yetkin ve özel ekipleri sayesinde yazılım, geliştirme ve uygulamanın tamamen Otokar bünyesinde yapıldığı Digital Driver X sistemi ile dikkat çekiyor.

Otokar, fuarda ayrıca CENTRO mikrobüsünü sergiliyor. CENTRO, özellikle verimli taşımacılık anlayışına sahip belediyelerin ve operatörlerin öncelikli tercihi oluyor.

Busworld Türkiye 2024'te Otokar filoların yakıt başta olmak üzere yedek parça yönetiminden araç servis aralıklarına kadar işletme maliyetlerine etki eden tüm değerleri düşürüp hizmet sürekliliğini sağlayacak filo yönetim sistemi Bus Monitor’ü de tanıtılıyor.