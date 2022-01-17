Ünye’de karla mücadele sürüyor

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede karla mücadele kapsamında çalışmaların sürekli olarak sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren bölgede görülen kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren Ünye Belediyesi, araç ve ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol açma çalışmalarının yanında ayrıca tuzlama çalışmaları da yaparak, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yardımcılarıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Tekkiraz yerleşkesinde ekiplerle bir araya gelen Başkan Tavlı, “İlçemizi etkileyen kar yağışı ile birlikte yollarımızın açık olması için canla başla mücadele eden ekiplerimizi, Başkan Yardımcılarımız Orhan Gürel, Ahmet Şahin ve Fen İşleri Müdürümüz Orkun Oral ile birlikte ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Hemşerilerimiz açısında kar yağışının esarete değil, sefaya dönüşmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız sonucunda hiçbir mahallemizde ulaşım sorunu yoktur” dedi.