"Hasat ve kurutma süreci meşakatli"

Sabire Toparlak isimli fındık üreticisi, hasadını yaptıkları fındığı hem kurutmaya çalıştıklarını hem de taş ve yabancı maddelerden temizlemek adına seçtiklerini söyledi. Bir süredir etkili olan yağışlı havanın fındık kurutmak isteyenleri zorladığını aktaran Toparlak, fındığın hasat sezonu gibi, kurutma ve seçme aşamasının da bir hayli zor olduğunu, bir haftadır çabaladıklarını belirtti.

"Yüksek kesimlerde kurumuyor"

Ulubey ilçesinde hasadını yaptığı fındığı Altınordu ilçesinde Kurutmaya çalışan Salih Duman, “Patoza verdik ve merkeze indirdik. Allah nasip ederse sonrasında kurutup manavlara teslim edeceğiz. Yüksek kesimlerde yağış olduğu için kurutması zor oluyor” dedi.

Ercan Duman ise zorlu geçen bir fındık hasat sezonunun ardından fındığı patoza verdiklerini ve kurutmaya çalıştıklarını aktardı.